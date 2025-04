Alphabet – o que esperar dos resultados do 1º trimestre de 2025 ❓

A Alphabet (GOOGL.US) divulgará hoje, após o encerramento do mercado, o seu relatório de resultados do primeiro trimestre de 2025. Este será o segundo relatório de resultados entre as chamadas «Magnificent Seven», após a Tesla, que, apesar dos resultados decepcionantes, registou ganhos após a notícia do aumento do envolvimento de Elon Musk nas operações da empresa. À luz da fraqueza generalizada entre as principais empresas de tecnologia (todas elas registaram quedas superiores às do mercado norte-americano em geral desde o início do ano), os resultados financeiros da Alphabet divulgados hoje serão um teste significativo à forma como a empresa opera num novo ambiente dominado pela incerteza. Durante a divulgação dos resultados de hoje, não só os dados financeiros serão importantes, mas também a mensagem da administração indicando aos investidores se a Alphabet está navegando com segurança pelas águas turbulentas de um ambiente de mercado incerto. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app De uma perspetiva técnica, um padrão de fundo duplo pode estar a formar-se no gráfico da Alphabet. Se os resultados financeiros de hoje forem uma surpresa positiva e o preço das ações subir acima do nível de US$ 160,77, isso poderá sinalizar uma reversão da tendência de queda que tem afetado as ações da gigante tecnológica desde o início de 2025. Fonte: xStation Sentimento do mercado antes dos resultados A empresa subiu cerca de 2% durante a sessão de hoje, antes da divulgação dos resultados, sinalizando algum otimismo. Em dois dos últimos quatro resultados trimestrais, as ações da Alphabet subiram de forma semelhante antes do relatório. Apesar da queda acumulada no ano das ações da Alphabet, o sentimento dos analistas continua otimista. Embora a percentagem de recomendações de “compra” tenha diminuído ligeiramente desde o início de 2025, ainda se mantém acima dos 80%. Além disso, apesar da redução no preço-alvo médio, ele permanece acima de US$ 200, atualmente em US$ 202,96. O spread entre o preço-alvo para 12 meses e a avaliação atual permanece elevado em relação ao ano passado, ligeiramente abaixo da alta local do início de setembro de 2024. Curiosamente, um spread igualmente amplo também foi observado em torno da mínima local da época. Sentimento dos analistas em relação à Alphabet. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Previsões financeiras para o primeiro trimestre de 2025 O mercado espera que a Alphabet registre receitas de US$ 89,1 mil milhões (+11% a/a). O lucro operacional deverá atingir US$ 28,58 mil milhões (+12% a/a). Este crescimento mais forte dos lucros implica uma ligeira melhoria da margem para acima de 32,08% (+0,45 pp). A gestão eficaz dos custos será um dos maiores desafios para a Alphabet neste ambiente. Embora a manutenção de um forte crescimento das receitas pareça menos arriscada, a gestão das despesas — especialmente tendo em conta os planos de desenvolvimento de IA intensivos em capital — poderá ser um desafio. Os investidores estão particularmente sensíveis às alterações no resultado operacional. No entanto, resultados mais baixos podem não desencadear uma forte onda de vendas se a administração comunicar uma capacidade de longo prazo para manter e melhorar a rentabilidade. O consenso espera um EPS ajustado de US$ 2,01, um aumento de 6% em relação ao ano anterior.

Resultados financeiros previstos em comparação com o primeiro trimestre de 2024 (em mil milhões de dólares, exceto EPS). Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Entre os segmentos de negócios, o Google Cloud será acompanhado de perto, continuando a atuar como um motor de crescimento. Os investidores também se concentrarão na dinâmica do segmento de publicidade. Embora esteja a crescer a um ritmo mais lento do que o segmento Cloud, a publicidade ainda representa mais de 70% da receita total da Alphabet e pode ser vulnerável à incerteza geopolítica.

Receita prevista por segmento em comparação com o primeiro trimestre de 2024 (em mil milhões de dólares). Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Segmento de nuvem continua em destaque A Alphabet continua num ponto crítico. Com os concorrentes a sinalizarem um abrandamento na expansão dos centros de dados num contexto de crescente incerteza, a Alphabet pode optar por uma estratégia cautelosa (provavelmente abrandando o crescimento) ou aproveitar a oportunidade para ganhar quota de mercado agindo de forma agressiva. A segunda abordagem seria mais arriscada e dispendiosa, podendo causar uma erosão na margem operacional do segmento. No entanto, seria um investimento numa melhor posição de mercado no futuro. Os investidores estarão atentos não apenas aos resultados trimestrais, mas também às perspetivas futuras e ao tom da administração em relação ao negócio de nuvem. A receita prevista para o segmento de nuvem no primeiro trimestre de 2025 é de US$ 12,32 bilhões, o que seria o maior resultado trimestral da história da Alphabet. No entanto, espera-se que o lucro operacional diminua ligeiramente em relação ao trimestre anterior, mas, mesmo assim, US$ 1,94 bilhão ainda seria mais do que o dobro do resultado do primeiro trimestre de 2024. A receita e o lucro operacional do segmento de nuvem da Alphabet continuam em tendência ascendente desde o terceiro trimestre de 2022 (exceto por uma queda pontual na margem no terceiro trimestre de 2023). Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research Tarifas continuam a ser um tema importante Um dos temas importantes que os investidores irão acompanhar de perto durante a teleconferência sobre os resultados é o impacto das tarifas e da incerteza macroeconómica nas operações da empresa. Entre as principais empresas de tecnologia, a Alphabet tem demonstrado a maior resiliência a potenciais turbulências geopolíticas e, muitas vezes, a recuperação mais rápida após períodos de incerteza. Neste momento, a Alphabet não parece estar em uma situação significativamente melhor do que suas concorrentes, com suas ações caindo aproximadamente 17% no acumulado do ano, colocando-a bem no meio do “Magnificent Seven”. O primeiro passo para reconstruir a confiança dos investidores será delinear o alcance e o impacto das tarifas e da incerteza geopolítica geral nas operações da empresa. Assim, podemos esperar perguntas durante a conferência de hoje sobre o impacto das tarifas nos negócios da Alphabet. Vale a pena notar que não se trata necessariamente do impacto direto, que provavelmente será limitado, mas sim do efeito indireto da incerteza sobre a disposição dos clientes da Alphabet em gastar em publicidade, que constitui uma parte significativa das receitas da empresa. IA – ameaça ou oportunidade? Outro elemento-chave do relatório de resultados de hoje será abordar se o crescente segmento de IA representa uma oportunidade ou uma ameaça crescente para a Alphabet. Embora o modelo de linguagem Gemini da Alphabet seja um forte concorrente no mercado, é importante notar que o mundo em expansão dos modelos de inteligência artificial — que ganham cada vez mais utilizadores — pode representar um risco para a fonte de receita mais importante da empresa: a Pesquisa Google. Até agora, o Google tem sido o gigante indiscutível no mercado de motores de busca, mas a mudança nos hábitos dos utilizadores e o rápido desenvolvimento de ferramentas alternativas aos motores de busca tradicionais podem alterar significativamente o equilíbrio de poder atual. Como resultado, os investidores estarão à procura de sinais claros nos comentários da administração de hoje sobre se o Gemini servirá como uma salvaguarda suficiente para proteger o segmento de receita principal da empresa.



Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.