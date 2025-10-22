Alphabet sobe em pre-market apesar a pressão da concorrência!

Principais conclusões A Anthropic está a negociar um acordo multimilionário com a Google para serviços em nuvem, o que poderia acelerar o desenvolvimento de modelos avançados de IA.

Apesar dos sinais positivos, a Alphabet enfrenta pressão competitiva da OpenAI e do seu novo navegador ChatGPT Atlas.

As ações da Alphabet estão a subir nas negociações pré-market após a notícia de que a startup de inteligência artificial Anthropic está em negociações avançadas com a Google sobre um potencial acordo multimilionário de serviços em nuvem. Sob este acordo, a Google Cloud forneceria um poder computacional significativo para permitir que a Anthropic desenvolvesse e escalasse ainda mais os seus modelos avançados de IA. A Anthropic, mais conhecida pelo seu assistente de IA chamado Claude, que concorre diretamente com o ChatGPT da OpenAI, já recebeu anteriormente um apoio financeiro substancial do Google. Esta potencial colaboração destaca a importância crítica da infraestrutura em nuvem no desenvolvimento de tecnologias modernas de IA e demonstra a intenção da Alphabet de fortalecer o seu papel como prestadora de serviços essenciais para empresas inovadoras neste campo. Embora as negociações estejam em andamento e não tenham sido oficialmente confirmadas, essa parceria poderia trazer benefícios financeiros significativos para o Google Cloud e acelerar o desenvolvimento de soluções de IA oferecidas pela Anthropic. Isso também sinaliza que a Alphabet está a investir ativamente em relações estratégicas que a ajudarão a competir efetivamente no mercado de IA em rápido crescimento. No entanto, vale a pena notar que a Alphabet também enfrenta uma concorrência crescente no setor de IA. Ontem, o preço das suas ações caiu mais de 2% depois que a OpenAI anunciou o seu novo navegador da web com tecnologia de IA, o ChatGPT Atlas. Este novo navegador oferece recursos como um assistente de IA para tarefas online e uma função de memória que melhora a precisão da pesquisa, competindo diretamente com o Google Chrome e potencialmente ameaçando as receitas de publicidade da Alphabet. Fonte: xStation5 Apesar destes desafios, as ações da Alphabet mantiveram uma forte tendência de alta desde o início do ano. A empresa deve divulgar seu relatório trimestral no final de outubro, que os investidores aguardam ansiosamente para obter mais informações sobre as perspectivas da empresa no ambiente tecnológico em rápida evolução.



