O preço das ações da Live Nation Entertainment subiu após o anúncio de um acordo proposto no processo antitruste envolvendo a Ticketmaster e a posição dominante da empresa no mercado de bilhetes e eventos ao vivo. A investigação, em andamento desde 2024, envolveu 39 estados e o Distrito de Columbia e concentrou-se em práticas comerciais, como contratos exclusivos de longo prazo e restrições ao acesso de concorrentes, que, segundo os reguladores, levaram a preços mais elevados dos bilhetes para os consumidores. O acordo proposto inclui o pagamento de aproximadamente $200 a $280 milhões em indemnizações e a implementação de mudanças operacionais e estruturais na Ticketmaster. A empresa comprometeu-se a abrir parte do seu sistema de venda de bilhetes a plataformas concorrentes, limitando os contratos exclusivos com locais a prazos de quatro anos e estabelecendo um limite máximo para as taxas de serviço para determinados eventos. A reação do mercado foi positiva, uma vez que os investidores viram o acordo como uma forma de reduzir o risco legal mais significativo, nomeadamente a potencial dissolução da Ticketmaster por ordem judicial, o que poderia ter perturbado as receitas e as atividades operacionais de todo o grupo. Ao mesmo tempo, o acordo enfrentou críticas de vários procuradores-gerais estaduais e grupos de consumidores, que consideraram os termos propostos insuficientes. O procurador-geral de Nova Iorque e uma coligação de mais de vinte e cinco estados anunciaram que continuariam a prosseguir com as suas próprias ações judiciais, argumentando que o acordo não aborda as questões centrais do monopólio nem restaura a concorrência total no mercado de bilhetes. Para os investidores, será crucial acompanhar a resposta do tribunal federal ao acordo, a eficácia da implementação das mudanças operacionais e o desenrolar dos processos em andamento nos estados. Embora o acordo possa mitigar os riscos mais graves, novas medidas regulatórias a médio e longo prazo ainda podem afetar o modelo de negócios da Live Nation, a pressão sobre as margens, os custos operacionais e a capacidade de gerar fluxos de caixa estáveis. O aumento do preço das ações em resposta ao anúncio do acordo reflete um alívio regulatório de curto prazo, mas a avaliação futura dependerá em grande parte da aprovação do acordo na sua forma atual, das condições adicionais impostas pelos tribunais e estados, da eficácia da implementação das mudanças nas operações da Ticketmaster e da resposta do mercado a essas ações. Live Nation Entertainment (D1) Fonte: xStation5

