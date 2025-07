Análise à ascensão da Nvidia

A Nvidia tem vindo a afirmar-se como uma das empresas mais inovadoras e resilientes do setor tecnológico. A sua aposta contínua na inovação permitiu-lhe alcançar um nível de excelência que a distingue amplamente da concorrência. Ao longo dos anos, construiu uma vantagem competitiva difícil de igualar, destacando-se tanto pelo desempenho financeiro como pela capacidade tecnológica. Esta solidez tornou a empresa numa referência incontornável.

O recente marco atingido pela Nvidia, ao ultrapassar a capitalização bolsista de quatro biliões de dólares, reforça de forma inequívoca a sua posição de liderança à escala mundial. Este feito sublinha a crescente importância das empresas tecnológicas nos mercados de capitais e revela a forma como os investidores reconhecem o peso da empresa.

Fonte: Terminal Bloomberg

A trajetória da empresa tem sido particularmente impressionante. Em junho de 2023, atingiu a marca de um bilião de dólares em valor de mercado. Em fevereiro de 2024, esse valor duplicou e, apenas quatro meses depois, em junho do mesmo ano, ultrapassou os três biliões. A velocidade com que atingiu estes marcos históricos é inédita e torna a Nvidia na empresa que mais rapidamente percorreu este caminho de valorização.

Apesar de alguns períodos de maior instabilidade, o desempenho das ações tem sido notável. Ao longo das últimas três décadas, a empresa conseguiu dar a volta a diversas crises, desde a bolha das dot-com até à crise financeira de 2008, sempre com uma capacidade de adaptação notável. Essa resiliência, aliada à sua leitura estratégica das tendências de mercado, permitiu-lhe manter-se relevante e crescer de forma consistente. Hoje, a empresa é referência no seu setor.

Tendo em conta o contexto atual, torna-se inevitável questionar se esta tendência é de curto ou de longo prazo. Embora não seja possível prever com total certeza, os resultados da empresa sugerem que o potencial de crescimento da empresa está longe de estar esgotado. A Nvidia é, neste momento, a única empresa no mundo com capacidade para fornecer, em larga escala, chips de inteligência artificial. Mesmo com essa vantagem, a empresa não consegue responder a toda a procura existente. A sua concorrente mais próxima, a AMD, representa apenas entre cinco a dez por cento do volume que a Nvidia consegue entregar, o que evidencia a força da sua posição no setor.

Performance financeiros da empresa

As receitas e os lucros da empresa têm vindo a crescer de forma muito expressiva, com a empresa a continuar a surpreender os analistas em Wall Street. Atualmente, a Nvidia opera com uma margem líquida próxima dos cinquenta por cento, um valor muito superior ao das restantes grandes tecnológicas, que geralmente apresentam margens entre os vinte e os trinta por cento. Não obstante, também os múltiplos da empresa permanecem elevados, ilustrando as (altas) expectativas dos investidores sobre os próximos tempos.



Fonte: Koyfin

Contudo, é importante não ignorar o contexto geopolítico. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China continua a ser uma fonte de incerteza. O tema das tarifas já no primeiro mandato de Donald Trump era uma das suas bandeiras e este segundo mandato voltou a marcar a agenda. Ainda assim, muitas empresas, incluindo a Nvidia, têm procurado mitigar os riscos associados através da diversificação geográfica e da reconfiguração das cadeias de produção.

É pouco provável que a nova administração norte-americana adote medidas que prejudiquem diretamente as grandes tecnológicas do país. Tal abordagem entraria em contradição com a narrativa de reforço da competitividade e da liderança económica dos Estados Unidos. Por outro lado, o domínio da Nvidia poderá levar concorrentes internacionais a acelerar os seus investimentos em semicondutores, intensificando a corrida global pela liderança tecnológica.

Resta saber até onde poderá ir o forte desempenho da Nvidia. Embora qualquer previsão de longo prazo seja difícil de prever, a combinação dos vários fatores mencionados anteriormente, contribuem para que as expectativas apontem para uma continuação da valorização. Ainda assim, a intensidade dessa valorização dependerá sempre das condições gerais do mercado e dos fatores específicos da própria empresa, como a sua capacidade de inovação, execução estratégica e resposta às exigências globais.