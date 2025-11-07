Análise Técnica: Bitcoin (07.11.2025)

O preço do Bitcoin caiu recentemente para cerca de $100.000, onde encontrou interesse de compra e inicialmente se recuperou, subindo para aproximadamente $104.000. No entanto, após as quedas em Wall Street ontem, o Bitcoin caiu novamente para $101.000, e agora vemos que o sentimento de baixa persiste em todo o mercado de criptomoedas.

Observando os padrões de correção anteriores, podemos constatar que cada recuo foi muito semelhante em escala — movimentos corretivos quase 1:1 dentro da tendência de alta em curso. Curiosamente, desde a queda do Bitcoin para $48.000 no verão de 2024, a baixa da liquidação seguinte na primavera de 2025 formou-se cerca de $26.000 mais alta (cerca de $74.700).

Se essa variação proporcional se repetisse, a correção atual poderia atingir o seu nível mais baixo em torno dos níveis atuais. Por outro lado, a profundidade dos impulsos de queda anteriores foi ligeiramente maior, o que agora implicaria uma queda potencial para US$ 94.000, efetivamente apagando quase todos os ganhos deste ano.

Com base na análise da ação do preço e em indicadores como RSI e MACD, as condições do mercado parecem sobrevendidas, e o nível de suporte de curto prazo permanece próximo de $100.000, onde já observamos uma forte reação de compra — reforçada ainda mais por uma recuperação semelhante observada em junho.

Por outro lado, o principal nível de resistência é atualmente a EMA de 200 dias, localizada perto de $110.000, que também coincide com um importante nível na cadeia — o preço médio de compra dos detentores de curto prazo. Um movimento em direção a essa área provavelmente aliviaria a pressão de venda entre os investidores de varejo. O maior risco continua sendo uma correção contínua no mercado de ações, o que poderia empurrar o Bitcoin para baixo do limiar de $100.000.

Fonte: xStation5