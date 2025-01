Antecipação aos earnings da Microsoft: Irá o DeepSeek mudar o panorâma?

A Microsoft Corp. irá publicar os seus resultados esta quarta-feira, após o fecho das negociações em Wall Street e após a decisão da Reserva Federal. Espera-se que a empresa forneça novas perspectivas sobre o progresso das vendas de produtos em inteligência artificial e detalhes sobre a expansão da infraestrutura. Um tópico importante que provavelmente surgirá na conferência de imprensa será o impacto do desenvolvimento da concorrência, especialmente no contexto das conquistas revolucionárias da DeepSeek, cujo surgimento levou a uma correção da maioria das empresas de tecnologia em Wall Street. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais dados esperados (Consenso da Bloomberg): Receita: 68,9 mil milhões de dólares (crescimento de 11%)

Receita do Azure: 41,1 mil milhões de dólares

Receitas provenientes das smart clouds: 25,89 mil milhões de dólares

Crescimento da receita do Azure (ex-FX): +31,8% (abaixo dos 34% do trimestre anterior)

EPS: $3,12

CAPEX: 15,64 mil milhões de dólares As atenções deverão virar-se para os gastos e a ligação com a OpenAI, dado o aumento da concorrência. Embora as perspectivas para a empresa sejam boas, os acontecimentos recentes poderão alterar a reação das ações.

Expectativas para a MSFT nos próximos trimestres. Espera-se que a empresa apresente a taxa de crescimento mais lenta desde o 2º trimestre do ano fiscal de 23 no 2º trimestre do ano fiscal de 25. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB O DeepSeek ameaçará a Microsoft? A principal questão que está a preocupar os investidores é o impacto do DeepSeek na posição da Microsoft e da OpenAI. A DeepSeek, uma startup chinesa, anunciou o desenvolvimento de um modelo de IA que parece igualar os produtos da OpenAI em termos de capacidades, embora custando uma fração do seu preço. Embora tenham surgido cada vez mais pormenores duvidosos desde que o modelo foi apresentado, a apresentação de um novo modelo, definitivamente mais barato, levanta cada vez mais questões sobre os elevados custos associados às infra-estruturas de IA. O Deep Seek e outros modelos futuros da concorrência podem abalar o atual equilíbrio de forças no mercado da IA. Por um lado, o DeepSeek representa uma potencial ameaça à atual vantagem da OpenAI. Por outro lado, a redução significativa do custo das ferramentas de IA, que o sucesso do DeepSeek sugere, pode ajudar a Microsoft a construir um negócio mais rentável vendendo esta tecnologia a clientes empresariais. Este é o aspeto que será particularmente importante para os investidores que estarão à procura de sinais sobre se a Microsoft pode traduzir o desenvolvimento dinâmico da IA em lucros reais, aumentando significativamente as suas margens sobre os produtos. Comentários de Wall Street Os analistas da Raymond James apontam para questões contínuas sobre as despesas de capital da Microsoft (CAPEX), particularmente no contexto dos anunciados 80 mil milhões de dólares para o ano fiscal de 2025. Salientam que, embora o crescimento do Azure seja crucial, o aumento das despesas de capital exigirá a confirmação da geração de retornos futuros. A Bloomberg Intelligence acrescenta que é pouco provável que os maiores fornecedores de serviços em cloud alterem significativamente os seus planos de despesas de capital a curto prazo. Vale a pena notar que a eficácia do DeepSeek já era conhecida quando Nadella discutiu os planos de despesa. Resumo: Os resultados da Microsoft neste trimestre fornecerão informações importantes sobre a estratégia da empresa no cenário em rápida mudança da inteligência artificial. Os investidores estarão particularmente interessados nos comentários sobre o DeepSeek e o seu potencial impacto no mercado, bem como no progresso da rentabilização das tecnologias de IA, incluindo o Copilot e o Azure. Será também crucial perceber como é que a Microsoft pretende gerir as suas enormes despesas de capital no contexto da potencial popularização de modelos de IA mais baratos, mas avançados, da concorrência. A empresa tem atualmente 64 recomendações de compra, 6 de manutenção e zero de venda. O preço-alvo médio da empresa é de 505 dólares, o que implica cerca de 14% de crescimento potencial implícito. A variação de preço implícita após os resultados é de 4%. As ações da empresa recuperaram das perdas relacionadas com a introdução do modelo DeepSeek no mercado. Por outro lado, a empresa está a cerca de 6% dos picos históricos e, desde agosto de 2024, as acções têm estado numa consolidação bastante estreita. É difícil esperar um avanço na estratégia da empresa hoje, dada a recente entrada em vigor do DeepSeek, mas resultados potencialmente bons ou muito maus podem empurrar as acções para fora da atual estagnação.



