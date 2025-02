Apple - o que esperar para os resultados de hoje? 📌

A Apple (AAPL.US) vai divulgar os seus resultados do primeiro trimestre do ano fiscal de 2024/25 hoje, após o fecho do mercado. Vamos dar uma olhada nos principais tópicos a serem observados no relatório e o que o mercado espera do gigante americano da tecnologia. Declínios recentes no sector tecnológico A Apple teve uma forte primeira metade da semana. A empresa registou relativamente o melhor desempenho entre as chamados “Sete Magníficas”, superando mesmo os ganhos da Meta, cujos ganhos foram recebidos positivamente pelo mercado hoje. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app A resistência da Apple ao pânico do mercado desencadeado por notícias relacionadas com o DeepSeek pode dever-se à sua estratégia de IA ainda pouco clara e à falta de uma entrada definitiva na corrida ao armamento da IA. Por este motivo, a Apple não beneficiou totalmente da enorme popularidade da inteligência artificial, mas a venda de segunda-feira fez da Apple um “porto seguro” para alguns investidores no meio da volatilidade das ações tecnológicas. O mercado chinês No entanto, é importante lembrar que, embora a Apple não esteja tão exposta ao risco DeepSeek como as empresas mais envolvidas na IA, ainda enfrenta desafios significativos na China. A empresa tem vindo a registar um declínio acentuado no crescimento das vendas na China há vários trimestres, o que levou a descontos inesperadamente rápidos nos seus produtos para manter a sua posição no mercado. Consequentemente, o desempenho da Apple na China durante o 1.º trimestre de 2024/25 será um ponto fulcral para os investidores. Estimativas recentes sobre as vendas de smartphones da Apple na China sugerem o maior declínio anual desde o 1.º trimestre de 2024 (que corresponde ao 2.º trimestre de 2023/24 da Apple devido à mudança do seu ano fiscal). Estes números significam que os investidores estarão atentos às receitas da Apple provenientes da China, que deverão cair para 17,97 milhões de dólares (-14% em termos homólogos), de acordo com as estimativas de consenso. Fonte: XTB Research, Counterpoint, Bloomberg Finanial L.P. Resultados estimados Para além da fraqueza do mercado chinês, espera-se que a Apple apresente resultados recorde no 1º trimestre de 2024/25. O consenso prevê um aumento das receitas de 3,8% em relação ao ano anterior, impulsionado pelo crescimento no segmento dos serviços e pelo lançamento do mais recente iPhone 16. No que diz respeito à IA, os investidores estarão à espera de mais actualizações sobre o desenvolvimento da Apple Intelligence. Até agora, as ofertas da Apple neste domínio continuam a ser menos avançadas do que as dos concorrentes (como a Samsung). No entanto, paradoxalmente, este ligeiro atraso pode, de facto, beneficiar a Apple. Se a empresa encontrar uma forma de implementar soluções mais eficientes e melhorar estas tecnologias para melhor servir os seus clientes, poderá regressar ao seu ciclo habitual de fornecimento de serviços e produtos refinados - não como pioneira, mas como uma empresa que aperfeiçoa as soluções existentes. Nas últimas quatro semanas, o sentimento do mercado em relação à Apple diminuiu ligeiramente e as expectativas foram ajustadas em baixa. Resultados estimados para o 1T24/25. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Resultados financeiros estimados para o 1T24/25: Receitas: 124,1 mil milhões de dólares Receitas de produtos: 98,02 mil milhões de dólares Receitas do iPhone: 71,04 mil milhões de dólares Receitas do Mac: 7,94 mil milhões de dólares Receitas do iPad: 7,35 mil milhões de dólares Receitas de wearables, casa e acessórios: 11,95 mil milhões de dólares Receitas de serviços: 26,1 mil milhões de dólares

Receitas da China: 17,97 mil milhões de dólares

EPS: $2,35

EPS ajustado: 2,35 dólares

Fluxo de caixa operacional: 39,03 mil milhões de dólares

Total de despesas operacionais: 15,34 mil milhões de dólares

Lucro bruto: 57,98 mil milhões de dólares
Balanço patrimonial:
Caixa e equivalentes de caixa: 36,45 mil milhões de dólares

Custo das vendas: 65,98 mil milhões de dólares

Activos correntes: 165,17 mil milhões de dólares

Passivos correntes: 167,07 mil milhões de dólares

