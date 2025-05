Apple reforça aposta na Índia

Recentemente, a Apple começou a reforçar a sua produção na Índia e este passo representa uma mudança de estratégia global de produção da Apple, que procura reduzir a dependência da China e diversificar a sua cadeia de abastecimento. A mudança representa também um impulso significativo para a economia indiana e para a iniciativa “Make in India”, ao mesmo tempo que atrai novo investimento estrangeiro.

Atualmente, cerca de 20% dos iPhones já são produzidos na Índia e a empresa espera duplicar esse número até 2026, atingindo uma produção anual superior a 60 milhões de unidades. Só no ano fiscal de 2024/2025, a produção de iPhones no país totalizou 22 mil milhões de dólares, o que representa um aumento de quase 60% face ao ano anterior, o que acompanha a intenção da Apple de fazer com que a maioria dos iPhones vendidos nos EUA seja fabricada na Índia até ao final de 2026. Este crescimento acelerado só foi possível graças à intervenção do próprio governo indiano que tem criado estímulos, reduzindo as taxas sobre componentes eletrónicos, de modo a tornar o país mais atrativo para as multinacionais.

No entanto, esta transição poderá incrementar de 5% a 10% nos custos devido aos valores mais elevados de produção na Índia devido à menor eficiência das fábricas e às fragilidades logísticas.

Ainda assim, é importante recordar que a Apple tem vindo a transferir a produção dos seus produtos da China para a Índia. A empresa já produz na Índia desde 2017. No entanto, com o escalar da guerra comercial esta decisão estratégica não foi suficiente para diminuir o impacto das novas tarifas, forçando a empresa a apostar em novos mercados emergentes como o indiano.

Reação do mercado à incerteza relacionada com as tarifas

As ações entraram em sell-off, corrigindo mais de 30% desde o seu máximo do final do ano de 2024 até ao mínimo de abril deste ano, ainda de notar que as ações caíram mais que os principais índices, o que demonstrou uma perspetiva mais negativa para os investidores em relação aos resultados futuros da empresa. A possibilidade de abrandamento da procura e da diminuição das margens parecem estar na origem deste enfraquecimento da performance das ações da Apple quando comparadas com as restantes Big7.

Gráfico diário do preço das ações da Apple durante o último ano. Fonte: xStation5