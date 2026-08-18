As ações da Apple (AAPL.US) registam uma subida de cerca de 1,5%, apesar da queda cada vez mais acentuada do índice Nasdaq 100 (US100: -1,4%). O título beneficia da resolução, acabada de anunciar, do litígio da empresa com a Comissão Europeia, bem como das saídas de capital dos setores centrados na IA, num contexto de crescentes receios quanto à dívida e à inflação. A empresa anunciou revisões aos seus termos para programadores na União Europeia, com vista a resolver um litígio antitrust em curso ao abrigo da Lei dos Mercados Digitais, na sequência de uma multa anterior no valor de 500 milhões de euros. Com efeito a partir de 1 de outubro, as atualizações unificam os termos para programadores num único quadro, ajustam as taxas de comissão e introduzem salvaguardas que impedem as aplicações de redirecionar utilizadores com menos de 13 anos para fora da App Store para efetuarem pagamentos externos. As alterações respondem aos mandatos regulamentares da UE que exigem que as plataformas permitam a distribuição alternativa de aplicações e o encaminhamento sem entraves dos clientes para opções de compra de terceiros. A Comissão Europeia acolheu favoravelmente os ajustamentos e planeia supervisionar a sua implementação, ajudando a Apple a evitar potenciais sanções por incumprimento que podem atingir 10% da receita anual mundial. Apple (D1) As ações da Apple estão a registar uma recuperação constante após terem encontrado um suporte resiliente na zona de procura destacada, perto do nível de retração de Fibonacci de 61,8% (300 dólares). Este piso manteve-se firme na sequência da correção pós-resultados, desencadeada por preocupações com uma procura chinesa mais fraca. Fundamentalmente, o preço mantém-se resiliente acima da MME de 100 dias em ascensão (298,53 dólares), mantendo intacta a tendência primária de alta. Atualmente a subir acima da retracção de 50,0% (309,11 dólares) e da MME de 10 dias (309,06 dólares), a Apple aproxima-se de um teste imediato à MME de 30 dias (312,15 dólares). Uma quebra definitiva acima deste obstáculo dinâmico poderá abrir caminho para os 317,46 dólares (38,2% de Fibonacci). Fonte: xStation5 A Apple continua a ser uma aposta válida «anti-IA»? As valorizações de hoje das ações da Apple também destacam o seu papel crescente como proteção contra a tendência mais ampla da IA. As ações estão a ser negociadas em alta, enquanto os gigantes dos semicondutores e da memória enfrentam uma nova onda de aversão ao risco (Nvidia: -2,3%, ASML: -4,6%, SK Hynix: -8,3%, SanDisk: -8,6%), à medida que o aumento das taxas de rendibilidade das obrigações comprime os prémios de risco do setor tecnológico. Esta divergência tornou-se evidente pela primeira vez durante a onda de vendas de títulos relacionados com a IA que antecedeu a reunião do FOMC. Em vez de investir avultados montantes em infraestruturas informáticas próprias, a Apple optou por parcerias estratégicas, levando a sua correlação com o setor dos semicondutores para território negativo. No entanto, este posicionamento acarreta algumas desvantagens. A procura em alta impulsionada pela IA inflacionou os custos dos componentes de memória, ameaçando as margens de hardware antes do lançamento de produtos-chave. Além disso, negociando a 32 vezes os lucros futuros com um crescimento das vendas em desaceleração, a Apple enfrenta um escrutínio mais rigoroso em termos de avaliação e uma série de revisões em baixa por parte dos analistas. Ainda assim, os otimistas defendem que o balanço impecável da Apple, as recompras agressivas de ações e a dissociação do ciclo dos chips fazem dela um porto seguro defensivo atraente sempre que o otimismo em torno dos gastos agressivos em infraestruturas de IA arrefecer. Fonte: XTB Research Rendibilidades acumuladas desde o início do ano dos futuros da Apple e do Nasdaq 100. Os dois registaram uma forte divergência em julho, revelando a capacidade de cobertura da Apple contra a IA.

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.