A Apple Inc. apresenta os resultados do segundo trimestre de 2026 num momento em que o mercado já não avalia a empresa exclusivamente como um negócio estável de hardware e serviços, mas a encara cada vez mais como um participante em atraso no ciclo global da inteligência artificial. Isto altera fundamentalmente a forma como os resultados são interpretados, uma vez que o foco passa da questão de saber se «a Apple está a cumprir as expectativas» para se a «Apple está a regressar a uma fase de crescimento impulsionado pela inovação».
Ao mesmo tempo, este trimestre é também de transição do ponto de vista do ciclo de produtos e estratégico. A Apple está a operar entre o seu modelo tradicional, construído em torno do iPhone e dos serviços, e uma nova arquitetura de crescimento que está a ser gradualmente construída em torno da IA, de hardware renovado e de potenciais novas categorias de dispositivos.
Principais expectativas do mercado para o segundo trimestre de 2026
- Receitas de cerca de 109,7 mil milhões de dólares
- Lucro por ação de cerca de 1,96 dólares
- iPhone: cerca de 57 mil milhões de dólares
- Mac: cerca de 8,1 mil milhões de dólares, impulsionado por um novo ciclo de produtos
- Serviços: cerca de 30,4 mil milhões de dólares, um segmento estável e de margem elevada
- China: cerca de 18,9 mil milhões de dólares, uma região-chave sensível à procura
- Margens sustentadas pelo mix de produtos, mas sob pressão dos custos de memória
- CapEx moderado, mas a aumentar gradualmente devido ao investimento em IA e hardware
Expectativas e posicionamento do mercado
O mercado está a prever mais um trimestre de crescimento sólido, impulsionado por um novo ciclo de produtos, em que os principais contribuintes são o iPhone 17e, a gama renovada de Mac e os novos iPads. O MacBook Neo reveste-se de particular importância, uma vez que leva a Apple a penetrar ainda mais num segmento de preços voltado para o mercado de massas e poderá expandir os volumes para além do tradicional núcleo premium.
Ao mesmo tempo, os investidores assumem que a empresa continua parcialmente exposta às pressões sobre os custos da memória, o que poderá limitar a expansão das margens, apesar de um mix de produtos favorável.
Neste contexto, o mercado já não avalia a Apple exclusivamente com base no cumprimento ou não das expectativas, mas cada vez mais na qualidade e durabilidade do seu ciclo de produtos.
A IA como o elemento em falta na narrativa de crescimento
A inteligência artificial continua a ser uma parte central, mas ainda incompleta, da história da Apple. A empresa está a introduzir gradualmente funcionalidades de IA no iOS e no seu ecossistema mais alargado, mas o mercado continua a encarar estes desenvolvimentos como melhorias incrementais, em vez de uma mudança fundamental na forma como a empresa opera.
Na prática, a IA é atualmente vista como um potencial impulsionador de um maior número de atualizações de dispositivos, um fator que reforça a fidelização ao ecossistema e uma base para futuras categorias de produtos, tais como dispositivos vestíveis, dispositivos domésticos inteligentes e hardware totalmente impulsionado pela IA. No entanto, ainda não há provas claras de que a IA esteja a gerar diretamente uma nova fonte de monetização de receitas.
Custos da memória e pressão sobre as margens
Um fator-chave a curto prazo continua a ser a pressão na cadeia de abastecimento, particularmente no que diz respeito aos componentes de memória. Ao contrário dos ciclos anteriores, esta já não é uma questão secundária, uma vez que começa a afetar tanto os preços dos produtos como a capacidade de produção.
Isto significa que, mesmo com uma procura estável, a Apple poderá enfrentar limitações na expansão das margens brutas, o que aumenta a importância do mix de produtos e do segmento de Serviços como um amortecedor de lucros estabilizador.
Os serviços como fator estabilizador, não como principal motor da reavaliação
O segmento de serviços continua a ser uma das componentes mais importantes do modelo de negócio da Apple, gerando fluxos de caixa recorrentes e com margens elevadas. No entanto, o seu papel no ciclo atual é mais estabilizador do que impulsionador de crescimento.
Ao contrário dos anos anteriores, os serviços já não são o principal motor da reavaliação da empresa. Em vez disso, os fatores-chave são agora o ciclo do hardware, a inteligência artificial e a potencial entrada em novas categorias de produtos.
Transformação da gestão e mudança de rumo estratégico
Um outro elemento fundamental é a mudança na estrutura de liderança, com John Ternus a assumir o cargo de CEO, enquanto Tim Cook passa a ocupar o cargo de presidente do conselho de administração.
John Ternus é visto como um líder mais focado nos produtos e na engenharia, o que o mercado interpreta como uma potencial mudança no sentido de decisões mais rápidas sobre os produtos e uma maior disposição para assumir riscos tecnológicos. Tim Cook, por sua vez, continua a ser uma força estabilizadora nas áreas operacionais e geopolíticas, reduzindo o risco de mudanças estratégicas abruptas.
Grandes expectativas e margem de erro limitada
A Apple é atualmente uma das empresas com as ações mais valorizadas entre os títulos tecnológicos de grande capitalização, o que significa que o mercado já não está a precificar apenas a estabilidade, mas sim uma nova aceleração do crescimento.
Consequentemente, mesmo resultados sólidos podem não gerar uma reação positiva duradoura, a menos que sejam apoiados por uma mudança clara na narrativa prospectiva. As principais áreas de sensibilidade do mercado incluem a durabilidade do ciclo do iPhone e do Mac, o impacto dos custos de memória nas margens e o ritmo da integração e monetização da IA.
Pontos-chave
- A Apple encontra-se numa fase em que manter o crescimento já não é suficiente, sendo necessária uma nova aceleração
- O ciclo de produtos, incluindo o iPhone 17e e o MacBook Neo, sustenta os resultados, mas ainda não reestrutura a dinâmica de crescimento a longo prazo
- A inteligência artificial continua a ser o elemento mais importante que falta na narrativa de investimento
- A pressão sobre os custos da memória limita uma maior expansão das margens
- O mercado espera que a Apple não só se mantenha estável, mas que restabeleça a sua capacidade de proporcionar um crescimento de alta qualidade, em vez de apenas um desempenho estável
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