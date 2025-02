Apple sobe 1% após anunciar plano para investimento de 500 mil milhões 📄🖋️

A Apple Inc. (AAPL.US) anunciou hoje um ambicioso plano de investimento de 500 mil milhões de dólares, inteiramente baseado nos Estados Unidos. Não é segredo que o plano da Apple foi especificamente concebido para se alinhar com as políticas protecionistas da nova administração dos EUA. Isto torna-se ainda mais evidente quando se olha para o calendário de investimento, que está definido para os próximos quatro anos - coincidindo com o mandato da atual administração de Donald Trump. Este é o maior compromisso de sempre da Apple com investimentos baseados nos EUA. Embora esta medida se alinhe com a estratégia da Apple de expansão nos sectores da IA e dos chips, subsistem dúvidas quanto à sua viabilidade financeira e rentabilidade. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Principais destaques: Produção e Infraestrutura: A Apple vai construir um novo centro de dados em Houston, Texas, dedicado à infraestrutura da Apple Intelligence, enquanto expande os centros de dados na Carolina do Norte, Iowa, Oregon, Arizona e Nevada. Novos empregos: Espera-se que o investimento crie 20.000 novos empregos nos EUA, representando um aumento de 12% na força de trabalho da Apple nos próximos cinco anos. Expansão do Fundo de Fabrico Avançado: A Apple vai duplicar o seu Fundo de Fabrico Avançado nos EUA de 5 para 10 milhões de dólares, apoiando a produção doméstica de chips nas instalações da TSMC no Arizona. Investimentos em IA e P&D: Uma parte significativa do investimento concentrar-se-á em IA, tecnologias de chips de silício e centros de pesquisa em vários estados, com ênfase no aprendizado de máquina e desenvolvimento de software. Nova Academia de Fabrico: Uma instalação em Detroit fornecerá treinamento de fabricação orientado por IA, fortalecendo ainda mais a presença industrial da Apple nos EUA. Apesar dos ambiciosos objectivos de investimento, a viabilidade deste plano é questionável. Até agora, a Apple apenas delineou áreas gerais de investimento, mas os pormenores relativos ao financiamento e à rentabilidade permanecem pouco claros. Nesta fase, o anúncio parece ser mais politicamente orientado, para satisfazer a administração Trump, do que ditado pelas necessidades reais de investimento nos EUA. Os números também sugerem ceticismo. A cadeia de fornecimento da Apple mantém-se essencialmente no estrangeiro, com apenas 10% da mesma atualmente sediada nos EUA, o que torna altamente improvável uma mudança doméstica em grande escala. Além disso, o valor de 500 milhões de dólares parece desproporcionadamente elevado em comparação com os investimentos totais da Apple de apenas 49 milhões de dólares nos últimos três anos. A reação inicial do mercado ao investimento da Apple nos EUA é mista. As ações da Apple (AAPL.US) subiram 1,00%, mas dado o declínio mais amplo de hoje no sector da tecnologia, o ligeiro ganho não parece tão mau. Fonte: xStation 5

