Applied Digital anuncia recorde de investimento, ação atinge ATH 🚀

A Applied Digital (APLD.US) registou um aumento de 15%, para 16,35 dólares por ação, após anunciar o início da construção de um enorme centro de dados de IA de 3 mil milhões de dólares, o Polaris Forge 2, em Harwood, Dakota do Norte, com início em setembro deste ano. A instalação, projetada com uma capacidade inicial de 280 megawatts e capacidade de expansão, deverá iniciar as operações em 2026 e atingir a capacidade total no início de 2027. A empresa já garantiu mais de 900 hectares de terreno e fornecimento de energia através da Cass County Electric Cooperative, com planos para contratar mais de 200 funcionários a tempo inteiro. O novo investimento expande as operações da empresa a partir de sua instalação existente Polaris Forge 1 em Ellendale e reflete a crescente procura por infraestrutura de computação de IA, particularmente por parte de hyperscalers e instituições de pesquisa. O CEO Wes Cummins revelou que a Applied Digital já está em negociações avançadas com um hyperscaler com sede nos EUA, destacando o forte interesse comercial mesmo antes do início da construção. O projeto também recebeu apoio das autoridades locais e cooperativas, que enfatizam o seu impacto positivo na economia e no mercado de trabalho. AApplied Digital, fundada em 2001 e sediada em Dallas, projeta e opera centros de dados otimizados para IA para cargas de trabalho em inteligência artificial, blockchain, nuvem e redes. A empresa utiliza tecnologia proprietária de refrigeração sem água. As ações atingiram um novo recorde histórico hoje, após o anúncio do novo investimento. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app

