Por volta do meio-dia, o sentimento nos mercados de ações globais é moderadamente positivo. Há sinais de um retorno cauteloso aos ativos de risco: o índice de volatilidade VIX recuou quase 10% em relação ao seu pico local recente, enquanto os futuros do Nasdaq 100 (US100) subiram cerca de 0,5%, com o Bitcoin rompendo a barreira dos $70.000. Os ganhos também são visíveis no mercado de metais preciosos, onde a prata está a subir cerca de 5% após o declínio de ontem. Os investidores aguardam os dados de emprego da ADP do setor privado dos EUA, bem como a leitura final do ISM de serviços. Na Europa, a inflação do PPI diminuiu menos do que o esperado (-2,1% a/a contra -2,6% previsto), enquanto a taxa de desemprego ficou em 6,1%, em comparação com as expectativas de 6,2%.



Os dados finais do PMI alemão foram ligeiramente superiores aos preliminares e relativamente fortes (53,2 para o índice composto e quase 52 para os serviços). O PMI da zona euro também superou as expectativas. A sessão europeia está atualmente dominada pelos compradores.



Os futuros do DAX alemão estão a subir , enquanto o Euro Stoxx 50 ganha quase 1,8% . As perdas estão a ser recuperadas em setores como bancos, empresas de mineração e fabricantes de automóveis . Enquanto isso, os ADRs da Samsung estão a recuperar quase 7% após a liquidação motivada pelo pânico no mercado coreano, durante a qual as negociações no índice KOSPI foram suspensas após uma queda de mais de 10% .



, enquanto o . As perdas estão a ser recuperadas em setores como . Enquanto isso, após a liquidação motivada pelo pânico no mercado coreano, durante a qual as negociações no . O petróleo (OIL) está recuando de cerca de $85 para $82 por barril, enquanto os futuros de gás natural Henry Hub dos EUA caíram mais de 5% em relação às suas máximas locais recentes. A mídia financeira informou que as autoridades iranianas podem ter iniciado negociações com a CIA dos EUA, embora oficiais das Forças de Defesa de Israel tenham declarado que os bombardeios a alvos no Irã continuarão por pelo menos mais duas semanas. Ao mesmo tempo, a Turquia interceptou um míssil iraniano que entrou no espaço aéreo da OTAN.



Parte da estabilização do sentimento seguiu-se às declarações de Donald Trump, que garantiu aos mercados que os fluxos de energia e o comércio através do Golfo Pérsico permaneceriam ininterruptos. No entanto, os preços do petróleo estão novamente a subir cerca de 3% hoje, sugerindo que um prémio de risco geopolítico permanece incorporado nos preços das commodities. Comentário do analista Kion: A Jefferies elevou a classificação da ação para “manter” , citando riscos de queda mais limitados em relação aos níveis atuais.



A Jefferies elevou a classificação da ação para , citando riscos de queda mais limitados em relação aos níveis atuais. Bancos europeus: O Morgan Stanley observa que o setor pode permanecer sob pressão no curto prazo se o conflito no Oriente Médio persistir.



O Morgan Stanley observa que o setor pode se o conflito no Oriente Médio persistir. Thales: O JPMorgan rebaixou a classificação da ação para neutra , citando perspectivas mais fracas para a divisão cibernética e digital, apesar do forte negócio de defesa da empresa.



O JPMorgan rebaixou a classificação da ação para , citando perspectivas mais fracas para a divisão cibernética e digital, apesar do forte negócio de defesa da empresa. EuroAPI: as orientações para 2026 implicam uma revisão em baixa de aproximadamente 29% nas expectativas consensuais para o EBITDA básico.



as orientações para 2026 implicam uma revisão em baixa de aproximadamente 29% nas expectativas consensuais para o EBITDA básico. ASM International: a fabricante holandesa de equipamentos semicondutores divulgou orientações mais fortes do que o esperado para o primeiro trimestre de 2026 e espera receitas ainda mais fortes no segundo semestre do ano. As ações estão em alta de cerca de 6% nas negociações pré-mercado. Notícias corporativas importantes A Siemens Energy planeia um programa de recompra de ações de até 2 mil milhões de euros .



planeia um programa de recompra de ações de até . A EQT anunciou um novo programa de recompra de ações .



anunciou um novo . A Quilter anunciou uma recompra de 100 milhões de libras .



anunciou uma . A Bayer prevê um EBITDA de 9,6 a 10,1 mil milhões de euros para 2026.



prevê um para 2026. A Adidas espera um lucro operacional de cerca de 2,3 mil milhões de euros para 2026, abaixo do consenso do mercado.



espera um para 2026, abaixo do consenso do mercado. A Continental prevê uma margem EBIT ajustada de aproximadamente 11 a 12,5% em 2026 .



prevê uma . A Traton espera uma margem operacional ajustada de 5,3 a 7,3% .



espera uma . A Symrise prevê um crescimento orgânico das vendas de 2 a 4% .



prevê um . A Redcare Pharmacy registou uma melhoria significativa no EBITDA em relação ao ano anterior.



registou uma melhoria significativa no EBITDA em relação ao ano anterior. A NKT assinou um contrato de 2,2 mil milhões de euros para o projeto energético Eastern Green Link 3 do Reino Unido.



assinou um para o do Reino Unido. A BAE Systems garantiu um contrato de sete anos no valor de 163 milhões de dólares australianos com o governo australiano .



garantiu um . A Capita ganhou um contrato de outsourcing no valor de 370 milhões de libras esterlinas .



ganhou um . A Maersk introduziu uma taxa adicional de frete para envios de contentores para o Médio Oriente. Implicações para o mercado Os mercados globais continuam altamente sensíveis aos desenvolvimentos geopolíticos. A forte liquidação na Ásia aumenta o risco de renovada volatilidade na Europa, enquanto os preços da energia e os desenvolvimentos no conflito no Médio Oriente continuam a ser os principais impulsionadores do sentimento dos investidores. Ao mesmo tempo, estão a surgir alguns desenvolvimentos corporativos positivos, particularmente nos setores de semicondutores e energia. Alterações nas recomendações dos analistas Upgrades AMG: atualizado para comprar pelo Deutsche Bank; preço-alvo €42 .

Clas Ohlson: atualizado para manter no SEB Equities; preço-alvo de 360 coroas suecas .



atualizado para no SEB Equities; . Danone: atualizado para desempenho superior no BNP Paribas; preço-alvo de 83 euros .



atualizado para no BNP Paribas; . Emeis: atualizado para reduzir na AlphaValue/Baader.



atualizado para na AlphaValue/Baader. Kion: atualizado para manter na Jefferies; preço-alvo de 56 euros .



atualizado para na Jefferies; . Nexans: atualizado para sobreponderar no Barclays; preço-alvo €157. Desclassificações BW LPG: desclassificado para manter no ABG; preço-alvo NOK 191 .



desclassificado para no ABG; . BW LPG: desclassificado para manter na Arctic Securities; preço-alvo NOK 185 .



desclassificado para na Arctic Securities; . Dassault Systèmes: desclassificado para neutro no Goldman Sachs; preço-alvo €20 .



desclassificado para no Goldman Sachs; . Eezy: rebaixada para reduzir pela Inderes; preço-alvo de € 0,60 .



rebaixada para pela Inderes; . Equinor: rebaixada para manter pela ABG; preço-alvo de NOK 300 .



rebaixada para pela ABG; . Kuehne + Nagel: rebaixada para reduzir pelo HSBC; preço-alvo de CHF 160 .



rebaixada para pelo HSBC; . PhotoCure: rebaixada para manter pela ABG; preço-alvo de 72 coroas norueguesas.



rebaixada para manter pela ABG; preço-alvo de 72 coroas norueguesas. Segro: rebaixada para neutra pela UBS; preço-alvo de 840 pence.



rebaixada para neutra pela UBS; preço-alvo de 840 pence. Syensqo: rebaixada para neutra pela UBS; preço-alvo de 54 euros.



rebaixada para neutra pela UBS; preço-alvo de 54 euros. Thales: rebaixada para neutra pela JPMorgan; preço-alvo de 275 euros. DE40 (D1) O contrato futuro do DAX alemão (DE40) voltou a situar-se acima da média móvel exponencial de 200 sessões (EMA200). O gráfico apresenta uma longa sombra inferior, indicando que os compradores continuam ativos, apesar da tendência de queda mais ampla predominante. Fonte: xStation5 Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.