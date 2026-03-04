A NOS encerrou 2025 demonstrando que, mesmo num mercado maduro e competitivo, consegue manter a rentabilidade e gerar fluxos de caixa — dois fatores particularmente relevantes para os stakeholders, especialmente os acionistas, num setor em que o crescimento orgânico é mais limitado.
As receitas cresceram de forma moderada, mas o destaque está na capacidade de transformar esse crescimento em mais rentabilidade, com o EBITDA a subir mais do que as receitas e a margem a melhorar. A empresa reportou uma receita consolidada de 1.823,2 milhões de euros, mais 1,6% do que em 2024.
Principais resultados financeiros da NOS em 2025
Receita consolidada: 1.823,2 M€ (+1,6%)
- EBITDA: 813,5 M€ (+4,3%)
- Resultado líquido: 245,9 M€ (-9,6%)
- Dívida financeira líquida: 1.022,0
- Dividendos propostos: 0,35€/ação (ordinário) + 0,10€/ação (extraordinário)
Em termos de rentabilidade, o EBITDA subiu 4,3% para 813,5 milhões de euros, com expansão da margem EBITDA em 1,2 pontos percentuais, para 44,6%, refletindo o foco em eficiência operacional.
No fecho do ano, o resultado líquido consolidado foi de 245,9 milhões de euros, uma queda de 9,6% face a 2024. Excluindo efeitos não recorrentes, a NOS indica um resultado líquido de 241,5 milhões de euros.
No quarto trimestre, a receita consolidada cresceu 0,3% para 486,3 milhões de euros, com telecomunicações estáveis e crescimento em TI a compensar uma queda no segmento de cinema e audiovisuais. O EBITDA trimestral subiu 4,4% para 195,5 milhões, com a margem EBITDA a aumentar para 40,2%.
Crescimento por eficiência e transformação digital como estratégia
A evolução da empresa aponta para uma estratégia cada vez mais focada na qualidade do crescimento, em vez do volume: priorizando eficiência operacional, simplificação de processos e redução de custos recorrentes, medidas associadas ao programa de transformação e ao uso de tecnologia e IA.
Numa leitura prática, significa que a NOS procura sustentar resultados mesmo que o consumo seja mais pressionado por competição e por maior sensibilidade dos clientes ao preço.
Mudança no mix de negócios: mais peso em TI e serviços empresariais
Outro sinal importante é a mudança do “mix” de negócio. A empresa sublinha o contributo positivo do segmento de TI e negócios adjacentes, o que aponta para uma NOS menos dependente do telecom tradicional e mais exposta a serviços de maior valor para empresas (cloud, gestão, cibersegurança e integração).
Para investidores, este ponto é relevante porque pode ajudar a suavizar ciclos de preços no retalho e reduzir a dependência do crescimento orgânico num mercado já muito “explorado”.
Dividendos: reforço da política de remuneração aos acionistas
O Conselho de Administração aprovou propor à Assembleia Geral um dividendo ordinário de 35 cêntimos por ação e um dividendo extraordinário de 10 cêntimos por ação, referindo um dividend yield ordinário de 8,7% (com base no fecho de 31 de dezembro de 2025). Esta proposta de dividendos (ordinário e extraordinário) reforça a mensagem de que a empresa quer continuar a posicionar-se como uma empresa que gera caixa, embora a sustentabilidade dessa remuneração dependa, em última instância, do equilíbrio entre concorrência no consumo, disciplina de investimento e capacidade de crescimento no segmento empresarial.
Desafios e riscos para 2026
Do ponto de vista de risco, o principal continua a ser o ambiente competitivo no consumo e o desempenho mais fraco de (Cinema e Audiovisuais) referido pela empresa.
Em 2026, os investidores deverão acompanhar sobretudo: a evolução da receita no retalho (para perceber se há pressão de preços), a capacidade de continuar a expandir margem (para validar os ganhos de eficiência) e o ritmo de crescimento do segmento empresarial/TI (para confirmar a diversificação do modelo de receitas).
Análise técnica NOS.PT (D1)
No gráfico é possível ver, que com a abertura do dia de hoje (derivado da apresentação dos resultados da empresa), o preço já está a testar hoje um primeiro nível muito relevante que é o preço de €5,28, com um possível alcance até aos €5,50. Não obstante, devemos ter em linha de conta o preço de €4,97, e num cenário mais de médio prazo o valor da SMA (Média Móvel Simples) em torno dos €4,45, pois, só este ano a NOS.PT já leva de valorização mais de 32%.
Conclusão
Em síntese, a NOS parece bem posicionada para 2026 num registo de estabilidade: crescimento moderado, foco em eficiência e conseguir gerar fluxos de caixa.
O potencial de valorização dependerá sobretudo da capacidade de sustentar margens e de reforçar o peso do negócio empresarial/TI; já o principal risco permanece na intensidade competitiva no setor do consumo, que pode travar a expansão dos resultados
Importa, agora, perceber:
- Se a NOS consegue continuar a melhorar margens, mesmo com pressão competitiva no consumo
- Se o segmento empresarial/TI mantém tração e ganha peso no negócio
- Se a redução do investimento se mantém sem comprometer a qualidade de rede/serviço
- Se a empresa se mantém a conseguir gerar caixa suficiente para sustentar a política de dividendos
