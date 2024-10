Arcadium Lithium sobe mais de 30% após noticias de possível aquisição pela Rio Tinto 📈

A aquisição daria continuidade a uma tendência de grandes ofertas no sector mineiro

Ambas as empresas confirmaram o início de conversações sobre uma potencial aquisição

Para já, não existem acordos vinculativos entre as duas empresas

É provável que a oferta da Rio Tinto ofereça um prémio significativo



O preço das acções da Arcadium Lithium (ALTM.US) subiu mais de 41% na abertura, após a confirmação da notícia de que o gigante mineira Rio Tinto (RIO.UK) está a considerar a aquisição da empresa. As notícias sobre as potenciais conversações surgiram já na sexta-feira, quando o preço das ações da Arcadium subiu 10%. Embora as empresas tenham confirmado a sua vontade de continuar as conversações, vale a pena recordar que, por enquanto, não estão vinculadas por quaisquer acordos, pelo que a concretização do negócio não é de todo certa.

A Arcadium Lithium é uma das principais empresas de extração e transformação de lítio. As estimativas indicam que a empresa é atualmente responsável por 5% da oferta mundial do metal e algumas análises sugerem que a sua quota do mercado global aumentará para 6% até 2028. A empresa opera na Argentina, no Canadá e na Austrália Ocidental, entre outros países.

Condições de mercado difíceis para o lítio

O lítio é um dos metais-chave do futuro, tendo em conta a transição energética, o avanço do desenvolvimento tecnológico mundial e o crescimento do mercado dos veículos eléctricos. No entanto, os preços do metal foram fortemente afectados pela conjuntura do mercado nos últimos anos. A procura de carros eléctricos está claramente a abrandar (particularmente na Europa), o que se traduz em cortes significativos nos planos de produção de veículos para os próximos anos. As decisões dos principais fabricantes de automóveis europeus de cancelar a abertura de algumas novas fábricas de baterias estão a intensificar o ambiente de excesso de oferta no mercado do metal.

Além disso, o ambiente de taxas de juro elevadas abranda o processo de desenvolvimento das fontes de energia renováveis, limitando as oportunidades de investimento das empresas, pelo que o forte fator de crescimento dos preços dos metais continua a ser reduzido.

No entanto, a longo prazo, os preços do lítio parecem ter potencial para recuperar dos seus mínimos, e o início de um ciclo de cortes nas taxas de juro poderia apoiar o aumento do investimento no mercado das energias renováveis, o que poderia ajudar a estimular a procura o suficiente para retirar o metal dos seus mínimos actuais. É impossível dar uma indicação clara de quando os preços atingirão os seus mínimos, mas a atual descida dos preços do metal, que faz baixar as avaliações dos produtores e das empresas mineiras, está a criar um ambiente atrativo para começar a adquirir empresas com avaliações muito atractivas. O aumento do movimento do mercado de fusões e aquisições de empresas mineiras indica que algumas empresas e grandes investidores estão a começar a apostar na aproximação dos preços baixos, procurando assim oportunidades de mercado.



Os preços do lítio continuam a sua tendência de queda, tanto m/m como y/y. Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Arcadium Lithium (ALTM.US) na mira da Rio Tinto

Uma dessas ofertas poderá ser a tentativa da Rio Tinto de adquirir a Arcadium Lithium. Para o gigante mineiro, um tal negócio poderia cumprir a sua estratégia anunciada de aumentar a exposição ao mercado do lítio. Além disso, do ponto de vista do mercado, a avaliação atual da Arcadium Lithium parece muito tentadora. Os indicadores fundamentais de valor antes da notícia da potencial aquisição indicavam que a empresa estava a negociar a um P/BV de 0,5x, EV/Vendas a 4x, EV/EBITDA a 10,2x.

A capitalização de mercado de 3,3 mil milhões de dólares é bastante inferior à estimativa consensual dos analistas de cerca de 5,2 mil milhões de dólares para a empresa. Além disso, em caso de desejo de aquisição, a Rio Tinto terá muito provavelmente de oferecer um prémio correspondente, dadas as sinergias que uma aquisição da Arcadium lhe poderia proporcionar. Algumas avaliações apontam mesmo para um valor da empresa de 8,5 mil milhões de dólares.



Poderá a aquisição significar uma situação vantajosa para ambas as empresas?

A Arcadium Lithium teve de limitar severamente os seus projectos e a sua expansão por enquanto, devido às difíceis condições do mercado do lítio. Devido ao potencial limitado para financiar projectos por si só, o potencial de crescimento da empresa, tanto em termos de avaliação do mercado como de receitas previstas, é atualmente muito limitado. No entanto, aproveitando as oportunidades oferecidas pela Rio Tinto, é provável que a empresa possa desenvolver os seus projectos e expandir as suas operações, reforçando assim a sua posição no mercado mundial de transformação do lítio.

Por outro lado, a Rio Tinto pode diversificar a sua carteira e aumentar a sua exposição ao mercado do lítio em resultado da aquisição, bem como obter maiores eficiências das suas actividades existentes, nomeadamente através do aproveitamento das operações da Arcadium Lithium na Argentina para apoiar o projeto de lítio de Rincon.

O movimento de hoje sobre o preço das acções da Arcadium Lithium não esgota todo o potencial de aumento do preço das acções se o negócio se concretizar. A avaliação consensual para os próximos 12 meses continua a ser 12% superior ao preço atual, e o prémio provável poderá ser ainda mais elevado. No entanto, vale a pena notar que o cenário ainda não está confirmado, e a não concretização do negócio pode estar associada a fortes descontos nas acções da empresa. Fonte: xStation