Arista Networks - o que esperar dos resultados do 4T❓

A Arista Networks (ANET.US) apresentará os seus resultados do 4º trimestre após a sessão de hoje. A empresa tem-se mantido numa tendência de subida estável e forte desde o início de 2024. Ao longo do último ano, o seu valor aumentou quase 130% no seu pico e está atualmente a ser negociado cerca de 81% mais alto do que no início de 2024. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Após uma forte reação do mercado no final de janeiro às notícias sobre o desenvolvimento da tecnologia DeepSeek, a Arista Networks sofreu uma venda significativa, caindo 25% desde o seu pico. Apesar de ter recuperado algum terreno nas semanas seguintes, a ação parece não ter atualmente uma direção clara a curto prazo. Um forte relatório de ganhos do quarto trimestre poderia fornecer o impulso necessário para sair desta estagnação. Fonte: xStation Ao mesmo tempo, a empresa continua a registar um forte crescimento dos lucros, e os seus elevados múltiplos de avaliação (por exemplo, P/E de 51,3x) não dissuadem os investidores. Isto deve-se ao facto de a Arista ter mantido uma taxa média de crescimento anual de 32% nos últimos três anos, com o EPS a crescer quase 50% anualmente. Estimativas de resultados do quarto trimestre. Fonte: Bloomberg Finance L.P. Previsão para o 4º trimestre de 2024 A Arista opera num mercado em rápido crescimento. A adoção generalizada de soluções relacionadas com bases de dados é um dos principais motores do crescimento das suas receitas. Embora o início deste ano tenha suscitado algumas dúvidas entre os investidores relativamente às despesas de capital elevadas e sustentadas relacionadas com a IA, é ainda improvável que as empresas deixem de utilizar estas soluções. Isto sugere uma forte procura contínua dos produtos da Arista, criando espaço para uma maior aceleração dos lucros. O consenso do mercado espera 1,9 mil milhões de dólares em receitas para o quarto trimestre, o que representa um crescimento de 23% em relação ao ano anterior. Embora este valor seja inferior ao CAGR de três anos da empresa, é importante notar que a Arista está a lidar com um efeito de base de receitas crescente. Além disso, um aumento de 23% na receita marcaria a maior taxa de crescimento em cinco trimestres. Existe também otimismo relativamente ao lucro operacional, com os analistas a preverem uma margem operacional de 45%, a mais elevada da história da empresa. Apesar de uma fraca época de resultados nos EUA e de uma tendência geral dos analistas para baixar as estimativas, a Arista registou um aumento da média das previsões nas últimas quatro semanas, reforçando a confiança no potencial da empresa. No entanto, apesar das expectativas de fortes resultados no quarto trimestre, é provável que a empresa mantenha a sua orientação anterior para 2025. Ainda não há pormenores sobre os principais contratos futuros. Embora as despesas de capital planeadas por empresas como a Microsoft e a Meta para 2025 sejam encorajadoras, os investidores devem preparar-se para a possibilidade de a Arista não aumentar a sua previsão. É também de salientar que a Arista Networks superou as expectativas de lucros nos últimos oito trimestres consecutivos. Dado o sentimento negativo que rodeia esta época de resultados, a reação exacerbada dos investidores às empresas que não conseguem superar as expectativas e os elevados múltiplos de avaliação da Arista, as ações poderão sofrer uma descida significativa se dececionarem. Resultados estimados para o quarto trimestre de 2024: Receitas estimadas: 1,9 mil milhões de dólares Receitas estimadas de produtos: 1,6 mil milhões de dólares Receita estimada de serviços: US$ 294,3 milhões

Custo estimado das receitas: 688,3 milhões de dólares

Custo estimado da receita do produto: US$ 633,7 milhões

Custos de serviço estimados: US$ 58,5 milhões

Margem operacional estimada: 45%

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.