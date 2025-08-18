Gráfico do dia: PETRÓLEO (18.08.2025)

O petróleo tentou recuperar-se da queda acentuada no início da sessão asiática, mas, com o início das negociações na Europa e os primeiros comentários de Trump após a chegada de Zelensky a Washington, os vendedores tentaram mais uma vez reforçar a tendência de queda no preço da principal matéria-prima energética. A nova queda do petróleo deve-se, em grande parte, à receção relativamente calorosa de Trump a Putin no Alasca. Antes da cimeira, o mercado tinha registado uma ligeira recuperação, devido à especulação de que a Casa Branca poderia impor sanções ao petróleo russo se as negociações fracassassem. Estavam em cima da mesa sanções contra os dois maiores exportadores da Rússia (Rosneft e Lukoil), bem como novas tarifas sobre os importadores da matéria-prima. No entanto, não houve escalada. A declaração de uma reunião «produtiva» aliviou a pressão sobre a principal fonte de receitas do Kremlin. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Trump não só se absteve de impor tarifas adicionais à Rússia, como também recuou na ideia de cobrar impostos extras à China sobre as suas importações de petróleo russo. Para os mercados, esta medida reduz os receios de uma maior perturbação do comércio global — especialmente após o recente aumento repentino das tarifas sobre a Índia (para 50%) —, uma vez que visar a China teria significado quebrar a prorrogação de 90 dias da trégua comercial recentemente anunciada. A continuação da tendência dependerá em grande parte do resultado das negociações de hoje entre Trump e Zelensky. O presidente dos EUA já afirmou que “a Crimeia e a OTAN não estão em discussão para a Ucrânia”, uma declaração bem recebida pelo negociador russo Kirill Dmitriev, ao mesmo tempo em que estabeleceu um limite para as expectativas de Zelensky. No entanto, o presidente ucraniano tem repetidamente enfatizado que não pode concordar com concessões territoriais, enquanto Trump pareceu suavizar a sua posição, comentando que “Zelensky, se quiser, pode continuar a lutar”. A falta de avanços nas negociações de hoje — juntamente com a retirada de Trump das sanções contra a Rússia — deve sustentar a tendência de queda do petróleo, o que, em suma, ainda prejudica as finanças do Kremlin. O petróleo amplia as perdas em mais 0,75%, apesar de uma tentativa de recuperação durante a sessão asiática. O impulso de compra, no entanto, permaneceu longe de ser convincente, com o contrato sendo negociado abaixo da EMA30 mais curta (roxo claro) por 11 dias consecutivos. Um fator importante para novas quedas será um teste do suporte em torno de 63,40. Fonte: xStation5

