As ações da Charles Schwab sobem 4%, atingindo o ATH após os resultados do segundo trimestre 📈

As ações da Charles Schwab Corp. (SCHW.US) subiram quase 4% nas negociações pré-mercado desta sexta-feira, atingindo brevemente o seu recorde de fechamento de US$ 96, estabelecido em janeiro de 2022. A alta ocorreu depois que a Schwab divulgou lucros e receitas melhores do que o esperado para o segundo trimestre, impulsionados por um notável ressurgimento nas atividades de negociação de varejo e um influxo significativo de novas contas. No trimestre encerrado em 30 de junho, o lucro líquido ficou em US$ 1,98 bilhão , ou US$ 1,08 por ação. Embora abaixo do pico de US$ 4,69 bilhões (ou US$ 5,85 por ação) registrado no ano anterior, o número ainda superou as expectativas dos analistas. Em termos ajustados, a Schwab registou lucros de 1,14 dólares por ação , superando a estimativa consensual da FactSet de 1,10 dólares . A receita total também impressionou, subindo para um recorde de 5,85 mil milhões de dólares , ante 4,69 mil milhões de dólares no ano passado e superando a previsão de Wall Street de 5,73 mil milhões de dólares.

, ou US$ 1,08 por ação. Embora abaixo do pico de US$ 4,69 bilhões (ou US$ 5,85 por ação) registrado no ano anterior, o número ainda superou as expectativas dos analistas. Em termos ajustados, a Schwab registou , superando a . A receita total também impressionou, subindo , ante 4,69 mil milhões de dólares no ano passado e superando a previsão de Wall Street de 5,73 mil milhões de dólares. Um dos indicadores de destaque do trimestre foi um aumento de 23% na receita de negociação , que atingiu US$ 952 milhões . O salto reflete o intensificado envolvimento do mercado durante a dramática retração do mercado acionário em abril — apelidada por alguns de “Dia da Libertação”, quando os mercados foram abalados por uma série de ventos contrários macroeconómicos e geopolíticos. Essa volatilidade no segundo trimestre impulsionou os volumes de transações e os lucros da Schwab.

, que atingiu . O salto reflete o intensificado envolvimento do mercado durante a dramática retração do mercado acionário em abril — apelidada por alguns de “Dia da Libertação”, quando os mercados foram abalados por uma série de ventos contrários macroeconómicos e geopolíticos. O mecanismo de aquisição de clientes da Schwab não mostrou sinais de cansaço. A empresa registou mais de 1 milhão de novas contas de corretagem abertas durante o trimestre. É um número significativo sob qualquer ponto de vista, mesmo para uma das maiores corretoras de varejo do mundo. Além disso, a empresa atraiu US$ 80,3 bilhões em novos ativos líquidos, um aumento de 31% em relação ao ano anterior. Este influxo ajudou a impulsionar os ativos totais dos clientes da Schwab para um recorde de 10,76 biliões de dólares, refletindo um crescimento anual de 14%. SCHW.US, intervalo D1 Até ao fecho de quinta-feira, as ações da Schwab tinham valorizado quase 26% no acumulado do ano, superando significativamente tanto o índice S&P 500 quanto o Financial Select Sector SPDR ETF. O retorno dos traders ativos, juntamente com o forte crescimento das contas e os ativos recordes, pintam um quadro de uma empresa bem posicionada para se beneficiar tanto dos picos de negociação impulsionados pela volatilidade quanto dos fluxos de gestão de património de longo prazo. Por enquanto, as ações no pré-mercado estão mais altas do que durante a alta de 2021. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.