As ações da CrowdStrike caem devido às perspectivas conservadoras para 2025📉

As acções da CrowdStrike Holdings Inc. (CRWD) caíram até 12% esta quarta-feira, depois da gigante da cibersegurança ter emitido uma perspetiva de lucros dececionante, sinalizando os desafios contínuos à medida que a empresa continua a recuperar da perturbadora interrupção de software do ano passado.

2025 (FY2026) Perspectivas financeiras:

A empresa emitiu uma orientação de receita de US $ 4.74-4.81 bilhões, que se alinha com as expectativas dos analistas de US $ 4.77 bilhões. No entanto, a previsão de lucro operacional ajustado da CrowdStrike de US $ 944,2-985,1 milhões ficou aquém dos US $ 1,03 bilhão esperados. O mais preocupante para os investidores foi o perspetiva de EPS ajustado de $ 3.33-3.45, significativamente abaixo da estimativa de consenso de $ 4.43.

Previsão do primeiro trimestre de 2025 (FY2026):

Para o próximo trimestre, a CrowdStrike projeta receita entre US $ 1.10-1.11 bilhão, em linha com a expetativa de US $ 1.11 bilhão dos analistas. A orientação de lucro operacional ajustado da empresa de $ 173,1-180,0 milhões e a previsão de EPS ajustado de $ 0,64-0,66 ficaram bem abaixo das projeções dos analistas de $ 219,7 milhões e $ 0,96, respetivamente.

Factores que afectam as perspectivas:

A empresa espera US $ 73 milhões em custos relacionados à interrupção no primeiro trimestre de 2025, mais US $ 43 milhões associados a programas de compromisso com o cliente iniciados após o incidente de 19 de julho. A implementação de uma taxa de imposto ajustada de 22.5% resultará em uma redução de $ 0.19 EPS no primeiro trimestre e um impacto de $ 0.98 EPS para o ano inteiro. O CEO George Kurtz anunciou que a empresa está a terminar o “programa de pacote de compromisso com o cliente” lançado após a interrupção, que oferecia descontos para ajudar a manter os clientes afectados.

Comentário do CEO:

O CEO George Kurtz caracterizou o quarto trimestre como o início de uma “história de retorno” e expressou confiança de que o crescimento irá acelerar no segundo semestre de 2025, à medida que “os descontos únicos diminuem”. Ele explicou que a orientação de lucratividade mais baixa reflete os custos de vendas e marketing para pacotes de compromisso do cliente sendo “amortizados ao longo de todo o ano” e investimentos planejados em áreas-chave para apoiar a escala da empresa e os recursos de IA.

CrowdStrike (Intervalo D1)

As ações estão sendo negociadas atualmente abaixo do nível de retração de Fibonacci de 38.2%. Os ursos terão como objetivo um novo teste do SMA de 200 dias e o nível de retração de Fibonacci de 50%. Os touros, por outro lado, tentarão recuperar a SMA de 50 dias em US $ 385,98 e o nível de retração de Fibonacci de 23,6%, que historicamente tem atuado como suporte e resistência.