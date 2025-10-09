As ações da Delta Airlines disparam após a divulgação dos resultados✈️

Principais conclusões Os lucros da Delta Air Lines superaram as estimativas

O preço cresce 6% no pré-mercado

As margens operacionais são agora de 10%

60% das receitas provêm de clientes premium

A Delta Airlines divulgou hoje, antes do início da sessão, os seus resultados financeiros do primeiro semestre do ano, que se revelaram melhores do que as expectativas dos analistas. Os investidores reagiram com entusiasmo, com as ações da companhia aérea a subirem mais de 6% nas negociações pré-sessão. A empresa apresentou resultados muito sólidos, superando as estimativas do mercado tanto em termos de lucro por ação (1,71 contra 1,53) quanto de receita (15,20 mil milhões contra 15,04 mil milhões). A Delta aumentou o seu lucro operacional para US$ 1,7 mil milhões, o que corresponde a uma margem operacional de 10%. Este é um resultado impressionante no contexto do setor e da escala da transportadora. Ao mesmo tempo, a companhia aérea continua a tendência de aumentar a receita operacional e, ao mesmo tempo, reduzir os níveis de endividamento, o que melhora a estrutura do balanço patrimonial e fortalece a posição financeira da empresa. A estrutura de receita, da qual a empresa se orgulha, também é digna de nota. Até 60% da receita é gerada por clientes do segmento premium. Esse grupo é particularmente valioso para a empresa, pois é menos sensível às flutuações econômicas e permite margens mais altas. Os resultados da Delta também têm uma dimensão macroeconómica. Eles servem como uma espécie de teste decisivo para a condição do consumidor americano e a procura das empresas. Diante da transparência limitada dos dados económicos devido à paralisação parcial do governo dos EUA, os dados da transportadora fornecem informações valiosas sobre a atividade económica atual e a força da procura no setor de serviços premium. Considerando os impressionantes resultados financeiros, os sucessos operacionais e a rede de conexões excepcionalmente forte, a Delta Air Lines continua a ser uma das transportadoras mais bem geridas do mercado. Combinado com uma política de dividendos consistente e uma estrutura de balanço melhorada, o mercado parece estar a prever novos aumentos no valor da empresa, vendo-a como uma beneficiária estável da recuperação das viagens aéreas globais. DAL.US (D1)

Fonte: Xstation



Do ponto de vista técnico, o preço das ações da Delta Air Lines está atualmente em torno de US$ 60, colocando-a em uma ampla faixa de consolidação observada nos últimos meses. Para que os compradores tomem a iniciativa de forma decisiva, será necessário romper a resistência chave em torno de US$ 63, que coincide com o nível de retração de Fibonacci 23,6. Ultrapassar este limiar poderá abrir caminho para novos aumentos e, potencialmente, estabelecer um novo máximo histórico acima dos 70 dólares. Por outro lado, a fraqueza persistente do lado da procura e uma potencial quebra do suporte perto dos 55 dólares, coincidindo com o nível de 50 de Fibonacci, poderão provocar uma nova depreciação para os mínimos recentes em torno dos 50 dólares, onde a procura institucional se manifestou no passado.

