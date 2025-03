As ações da InPost caem 6% devido a preocupações com a parceria de longo prazo com a Allegro📉

Na bolsa de valores holandesa Euronext, as ações da InPost (INPST.NL) caíram quase 6% hoje, depois de o gigante polaco do comércio eletrónico, Allegro, ter publicado um relatório de resultados. Embora os resultados apontem para perspectivas de crescimento positivas para 2025 , também levantam questões sobre a colaboração a longo prazo entre a Allegro e a InPost, em especial no que diz respeito aos termos da sua parceria no futuro . As previsões de crescimento do Gross Merchandise Volume (GMV) da Allegro deverão manter-se na faixa baixa dos dois dígitos , após um aumento de 11% em 2024 .

, também levantam entre a Allegro e a InPost, em especial no que diz respeito aos . da Allegro deverão manter-se na , após um . Apesar das perspectivas otimistas, a decisão da Allegro de aumentar os investimentos na sua própria rede de encomendas, como parte dos seus preparativos para um potencial novo contrato para além de 2027, suscitou preocupações quanto ao posicionamento futuro da InPost. A principal questão continua a ser se a InPost manterá o seu papel dominante como parceiro de entregas da Allegro, tendo em conta a estratégia da Allegro de expandir a sua rede interna de cacifos para ganhar mais flexibilidade quando o seu atual acordo com a InPost expirar no final de 2027. Os analistas do Barclays pronunciaram-se sobre a situação, afirmando "Assumimos que estas medidas da Allegro visam aumentar a sua flexibilidade estratégica quando o atual acordo com a InPost expirar no final de 2027. No entanto, continuamos a pensar que é o consumidor que, em última análise, decide qual a opção de entrega preferida e que a InPost continua a ser a rede de maior densidade e mais aberta, essencialmente um balcão único para todas as encomendas em linha, e não apenas para a Allegro, oferecendo a melhor qualidade”. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Surgiram preocupações sobre o período pós-2027 , nomeadamente no que se refere à possibilidade de a Allegro desenvolver uma rede de cacifos suficientemente grande para reduzir a prioridade da InPost no checkout . No entanto, os analistas do Barclays sublinharam que este não é o seu cenário de base , uma vez que a InPost continua a deter uma quota de mercado significativa .

, nomeadamente no que se refere à possibilidade de para . No entanto, os analistas do Barclays sublinharam que este é , uma vez que . No entanto, quaisquer mudanças nas preferências dos consumidores e a potencial prioridade da Allegro à sua própria rede de entregas podem pesar na avaliação a longo prazo da InPost, especialmente porque a empresa pode ter de reduzir a sua dependência da Allegro no futuro. Ações da InPost (INPST.NL) As ações InPost caíram abaixo da EMA200, sinalizando uma potencial inversão de tendência de alta para baixa. O próximo nível de suporte chave é de cerca de 13,6 euros por ação, que também coincide com a retração de Fibonacci de 38,2% da tendência de alta a partir de 2022. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.