As ações da McDonald's registaram uma queda de quase 11 % desde o início do ano, apesar de a empresa continuar a apresentar um desempenho operacional sólido. A receita aumentou 9,4 %, enquanto as vendas comparáveis globais subiram 3,8 %, demonstrando que a gigante do fast-food continua a atrair clientes, apesar de um ambiente de consumo mais difícil. Por que razão as ações estão sob pressão: Os investidores estão preocupados com a inflação, o aumento das despesas com juros, os custos de reestruturação e o risco de que uma diminuição da confiança dos consumidores possa, eventualmente, afetar a afluência aos restaurantes.



Os investidores estão preocupados com a inflação, o aumento das despesas com juros, os custos de reestruturação e o risco de que uma diminuição da confiança dos consumidores possa, eventualmente, afetar a afluência aos restaurantes. A IA passa a fazer parte do plano de crescimento: O McDonald's está a colaborar com a Google no desenvolvimento de um sistema de encomendas no drive-thru baseado em IA, que, segundo o CEO Chris Kempczinski, atingiu cerca de 90% de precisão.



O McDonald's está a colaborar com a Google no desenvolvimento de um sistema de encomendas no drive-thru baseado em IA, que, segundo o CEO Chris Kempczinski, atingiu cerca de 90% de precisão. A inovação no menu está a acelerar: A empresa está a testar pratos de frango panados à mão, uma oferta de bebidas mais variada, padrões de café melhorados, bebidas geladas coloridas e possíveis opções de leite não lácteo.



A empresa está a testar pratos de frango panados à mão, uma oferta de bebidas mais variada, padrões de café melhorados, bebidas geladas coloridas e possíveis opções de leite não lácteo. A experiência do cliente tem de se destacar: O McDonald’s está a tentar tornar as visitas mais memoráveis, à medida que os concorrentes elevam o nível em termos de frango, carne de vaca, bebidas e refeições económicas.



O McDonald’s está a tentar tornar as visitas mais memoráveis, à medida que os concorrentes elevam o nível em termos de frango, carne de vaca, bebidas e refeições económicas. A rentabilidade dos franchisados continua a ser importante: Cerca de 95% dos restaurantes do McDonald’s em todo o mundo são geridos por franchisados independentes, pelo que qualquer melhoria deve apoiar a produtividade e proteger as margens. O preço-alvo de consenso situa-se em cerca de 331 dólares, enquanto um cenário mais otimista poderá apontar para 375 dólares até 2028, caso a fidelização, o frango, os drive-thrus com IA e a expansão global gerem um crescimento mais forte. Um abrandamento mais acentuado do consumo poderá exercer pressão sobre as vendas, as margens e a rentabilidade dos franchisados, especialmente se a inflação continuar a pesar sobre os orçamentos familiares. McDonald's (D1) As ações do McDonald's encontram-se agora quase 10% abaixo da EMA200 (a linha vermelha), sinalizando um território de mercado em baixa; a queda desde o máximo histórico é agora de quase 20%, e parece existir um suporte importante nos 245 dólares, onde se observaram movimentos de preços anteriores no outono de 2023 e no verão de 2024. A zona de resistência importante situa-se agora nos 288 dólares (EMA50 e o início do impulso descendente, que teve início este mês). Fonte: xStation5

João Cruz Analista XTB João Cruz é Analista de Mercados Financeiros na XTB Portugal, onde participa na produção de conteúdos educativos (artigos, vídeos e webinars) dirigidos a investidores de retalho. Possui experiência em trading e na análise de diferentes classes de ativos, com especial foco na análise técnica de índices e ETFs. Colabora com a Rankia na criação de conteúdos financeiros e publica análises de mercado em plataformas como o Investing Portugal. É ainda o criador do projeto From Trader to Trader, que integra um canal de YouTube dedicado à análise técnica de ativos financeiros e um blog com cerca de 400 artigos publicados sobre análise macroeconómica e análise técnica. Encontra-se atualmente em fase de conclusão da licenciatura em Finanças pela Universidade de Aveiro. Mais sobre o analista

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