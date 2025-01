As ações da TORM recuperam 6% após uma venda recorde📈Irá a Europa aumentar as importações de petróleo dos EUA?

As ações da empresa dinamarquesa de transporte de mercadorias TORM (TRMDA.DK), especializada no transporte de petróleo e produtos petrolíferos, estão a recuperar mais de 6% hoje, depois de terem caído mais de 50% em relação aos seus picos na última semana de julho de 2024. A TORM é um dos maiores operadores de petroleiros do mundo, e a atividade da empresa depende fortemente da procura de petróleo e de produtos refinados.

A empresa beneficiou da elevada procura de petroleiros entre 2022 e 2024, bem como das sanções impostas ao petróleo e aos petroleiros russos, que obrigaram à alteração de algumas rotas marítimas para rotas mais longas e “empurraram parte da frota mercante russa para fora do mercado, forçando as empresas a assinar contratos com a Torm e a pagar mais por eles, devido à ‘procura excessiva’.

Os últimos meses trouxeram uma subida das acções, cuja causa é difícil de encontrar noutro lugar que não seja o abrandamento das economias europeia e chinesa (menor atividade esperada no mercado petrolífero), a incerteza geopolítica, que pode revelar-se multidimensional (perturbações comerciais por uma guerra comercial no Mar Báltico ou um declínio na atividade do Mar do Norte, entre outros). Talvez o mercado esteja a tentar avaliar hoje o “risco” de paz na Ucrânia e as possíveis alterações daí resultantes no mercado dos fretes.

Nos resultados do terceiro trimestre, a TORM melhorou as receitas e o resultado líquido em cerca de 10% e 5%, respetivamente, com taxas ligeiramente mais elevadas em relação ao ano anterior. Para os três primeiros trimestres de 2024, o lucro líquido aumentou quase 15%, para US $ 530 milhões, de US $ 463 milhões em 2023, com um aumento de quase 17% ano a ano no EBITDA ajustado, para mais de US $ 600 milhões. A empresa indicou que a procura de petroleiros no terceiro trimestre aumentou 12% em relação ao ano anterior. O ROIC da empresa caiu para 20,3% de 22,6% em 2023, mas continua forte. O rácio preço/lucro é inferior a 3.

Apesar do crescimento anual em alta, algumas das expectativas da empresa para o ano completo de 2024 foram revistas em baixa, devido a condições de mercado mais fracas no segundo semestre de 2024.

Ganhos TCE (Time Charter Equivalent, rácio de rendimento): De US $ 1.150 - US $ 1.350 milhões para US $ 1.110 - US $ 1.160 milhões.

EBITDA (lucro operacional): de $850 - $1.050 milhões para $810 - $860 milhões.

As razões para o ajustamento foram taxas de frete ligeiramente inferiores às previstas e alterações na frota (compras e vendas de novos navios).

O principal acionista da empresa, a Oaktree Capital, comunicou uma redução de 8% da sua posição nas acções da TORM Plc no terceiro trimestre. Efectuou a venda de 3,5 milhões de acções, detendo atualmente o fundo cerca de 40,5 milhões, antes da atualização do quarto trimestre de 2024. As ações da TORM ainda representavam mais de 23% da carteira total do fundo no final do 3º trimestre.

A Europa vai aumentar as importações de petróleo dos EUA?

As quedas das ações da TORM coincidiram com uma enorme queda das taxas de frete das chamadas mercadorias secas (materiais secos, cereais, etc.); o Baltic Dry Index caiu 52,5% em 2024 e está a ter a sua época mais fraca em 10 anos. O mercado pode recear uma “guerra comercial” entre os Estados Unidos e a China, e as possíveis implicações de tais circunstâncias para o comércio mundial (possível declínio nas trocas comerciais mundiais). Um potencial catalisador positivo a curto e médio prazo para a TORM é a possível maior importação de petróleo europeu dos EUA através do Atlântico, que Trump está a promover.

Resultados financeiros da TORM Plc para o terceiro trimestre do ano. Fonte: Torm

Gráfico de preços das acções da TORM (TRMDA.DK, D1)

As ações da TORM estão a testar os níveis de agosto de 2022, embora os resultados financeiros tenham indicado uma nova melhoria nos negócios da empresa. A recente venda foi sem precedentes e assemelha-se em escala apenas ao pânico de 2020.

Fonte: xStation5