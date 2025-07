As ações dos bancos norte-americanos caíram apesar dos fortes relatórios de resultados 📉JP Morgan perde -1%

As ações dos bancos norte-americanos iniciaram hoje a época de resultados em Wall Street e estão a ser negociadas em baixa, apesar de todas as instituições terem apresentado resultados muito sólidos, com lucros por ação significativamente acima das expectativas. As receitas também superaram as previsões de Wall Street. No entanto, o mercado está a prever uma série de cortes nas taxas de juro em 2026, e possivelmente até um primeiro corte no final deste ano, o que leva os investidores a reagir com alguma cautela aos números atuais. Consideram-nos difíceis de sustentar a médio prazo se as taxas baixarem, reduzindo a rendibilidade das instituições de crédito. Para já, os fortes relatórios de resultados bancários sugerem a realização de lucros nas horas pré-mercado.

Earnings da JPMorgan (JPM.US) no segundo trimestre de 2025

A JPMorgan não só apresentou um relatório forte, mas mesmo a sua previsão significativamente mais elevada para a receita líquida de juros não conseguiu elevar as ações do maior banco dos EUA. Antes da abertura do mercado dos EUA, as ações caíram cerca de 1%, embora a reação final do mercado se torne mais clara assim que a sessão começar.

Ganhos por ação (EPS): $5,24 vs. Est. $4,47

$5,24 vs. Est. $4,47 Receita ajustada: $45.68B vs. Est. $44.05B

$45.68B vs. Est. $44.05B Provisão para perdas de crédito: $2.85B, Est. $3.22B

$2.85B, Est. $3.22B Retorno sobre o patrimônio líquido (ROE): 18%, Est. 15.1%

18%, Est. 15.1% Caixa e aplicações em bancos: $23.76B, Est. $22.07B

$23.76B, Est. $22.07B Rácio CET1 normalizado: 15%, Est. 15.4%

15%, Est. 15.4% Rendimento líquido de juros gerido: $23.31B, Est. $23.59B

$23.31B, Est. $23.59B Depósitos totais: $2.56T, Est. $2.5T

$2.56T, Est. $2.5T Empréstimos: $1.41T, Est. $1.36T

$1.41T, Est. $1.36T Encargos líquidos: $2.41B, Est. $2.46B

$2.41B, Est. $2.46B Vendas de ações e receitas de trading: $3.25B, Est. $3.2B

$3.25B, Est. $3.2B Receitas de banca de investimento: $2.68B, Est. $2.16B

$2.68B, Est. $2.16B Receita de vendas e negociação de FICC (renda fixa, moedas, commodities): $5.69B, Est. $5.22B

$5.69B, Est. $5.22B Previsão da receita líquida de juros para o ano fiscal: aproximadamente $95.5B (anteriormente projetado em aproximadamente $94.5B)

Fonte: xStation5

Wells Fargo (WFC.US) Resultados do 2º trimestre de 2025

Lucro por ação (EPS): $1,60 vs. Est. $1,41

$1,60 vs. Est. $1,41 Receita: $ 20.82B vs. Est. $ 20.75B

$ 20.82B vs. Est. $ 20.75B Receita líquida de juros: $11,71B, Est. $11,83B

$11,71B, Est. $11,83B Ativos não produtivos (NPA): $7.96B, Est. $8.68B

$7.96B, Est. $8.68B Despesas não relacionadas com juros: $13.38B, Est. $13.4B

$13.38B, Est. $13.4B Provisão para perdas de crédito: $1.01B, Est. $1.16B

$1.01B, Est. $1.16B Total de depósitos médios: $1.33T, Est. $1.35T

$1.33T, Est. $1.35T Honorários de banca de investimento: $696M, Est. $703.1M

$696M, Est. $703.1M Previsão da receita líquida de juros para o ano fiscal: aprox. $47.7B, Est. $47.92B

Resultados do Citigroup (C.US) no segundo trimestre de 2025