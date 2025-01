As ações espaciais disparam após a declaração de Trump sobre a missão a Marte

As empresas de exploração espacial registaram hoje ganhos significativos na sequência da ousada declaração do Presidente Trump de colocar astronautas americanos em Marte. A liderar a subida esteve a Redwire Corp, um fabricante de equipamento espacial, que deu um salto de 37,8%, marcando um dos desempenhos mais fortes do sector. Também atingiu o seu ATH, emparelhado com um forte aumento no RSI e estreitamento do MACD. Fonte: xStation

A Rocket Lab USA, um dos principais intervenientes nos serviços de lançamento, viu as suas ações subirem 28,3%. Atingiu também o seu ATH, acompanhado de um forte aumento do RSI e de um estreitamento do MACD. A Intuitive Machines, recém-saída do seu histórico sucesso de aterragem na lua com o Odysseus, ganhou 20,8%. Fonte: xStation

A recuperação estendeu-se a toda a indústria espacial, com a Planet Labs a subir 21,4% e a Momentus, um fornecedor de transporte por satélite, a aumentar 17,6%. Mesmo os gigantes tradicionais do sector aeroespacial registaram ganhos modestos, com a Boeing e a Lockheed Martin a subirem 2,2% e 2,3%, respetivamente. As ações da Planet Labs estão a testar novamente o seu ATH, com um forte sinal de alta tanto no RSI como no MACD. O MACD está à beira de um cruzamento de alta. Fonte: xStation

O entusiasmo do mercado surge na sequência da ambiciosa agenda de exploração espacial de Trump, que poderá ser executada através do programa Artemis da NASA, no valor de 100 mil milhões de dólares, ou de um modelo de parceria comercial alargado. Esta última abordagem já provou ser bem sucedida, com a SpaceX a efetuar missões regulares à ISS e a apoiar o recente feito lunar da Intuitive Machines. A nomeação de Jared Isaacman, empresário do sector aeroespacial, para dirigir a NASA, por parte de Trump, é mais um sinal de uma potencial tendência para parcerias espaciais comerciais.