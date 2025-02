As principais empresas petrolíferas apresentam resultados mistos no quarto trimestre de 2024 em meio a condições de mercado desafiadoras

A Chevron Corporation (CVX.US) e a Exxon Mobil Corporation (XOM.US) divulgaram hoje os seus relatórios de resultados do quarto trimestre de 2024, demonstrando a resiliência do sector num contexto de preços do crude mais baixos e de margens de refinação comprimidas. Enquanto a Exxon excedeu as expectativas dos analistas, a Chevron não cumpriu as estimativas, mas aumentou os seus dividendos com a promessa de um maior crescimento do fluxo de caixa livre. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Resultados do quarto trimestre de 2024 da Chevron: Receita: 52,23 mil milhões de dólares vs 45,77 mil milhões de dólares esperados.

EPS: 2,06 vs 2,11 esperados (-40,3% YoY).

Ganhos no upstream: 4,3 mil milhões de dólares (+170% YoY).

Setor downstream: -$248 milhões vs +$1,15 mil milhões YoY.

Produção: 3.350 mboe/d (-1,2% YoY). Ganhos versus estimativas. Fonte: Bloomberg Desempenho do segmento: Upstream nos EUA: $1,42 mil milhões vs -$1,35 mil milhões YoY

Upstream Internacional: $2,88 mil milhões (-1,7% YoY)

Downstream Internacional: $100 milhões (-85% YoY) Perspectivas Financeiras para 2025: Crescimento adicional do free cash flow de $10 mil milhões até 2026

Redução das despesas de capital face a 2024

Dividendo trimestral aumentou 5% para $1,71/ação

Objetivo de redução de custos estruturais de $2-3 mil milhões até 2026 Desenvolvimentos significativos: O projeto Tengiz está a aumentar para 1 milhão de barris/dia, o que constitui um marco importante

A fusão da Hess enfrenta incertezas com o pedido de arbitragem da Exxon sobre os activos da Guiana

Mudança estratégica na Bacia do Permiano centrada na eficiência em detrimento do crescimento

Vendas de ativos estratégicos concluídas com êxito no Canadá, República do Congo e Alasca

O quarto trimestre incluiu $715 milhões em encargos de indemnização e $400 milhões em encargos de imparidade Contexto de mercado: As ações aumentaram quase 8% desde o início do ano (menos 2% no pré-mercado), superando o desempenho da concorrente Exxon

O petróleo bruto Brent atingiu uma média de $74/barril no 4º trimestre, uma descida de 11% em relação ao ano anterior

Gerou $4,4 mil milhões em fluxo de caixa livre, abaixo dos $7,5 mil milhões de distribuição aos acionistas

Primeira redução nas despesas de capital desde a pandemia sinaliza mudança estratégica

A empresa mantém uma abordagem financeira conservadora apesar do ambiente desafiante Comentário do CEO: Mike Wirth enfatizou 2024 como “um ano recorde” com “produção recorde, dinheiro recorde para os acionistas”, ao mesmo tempo que observou que “crescer sem gerar fluxo de caixa livre é o que colocou a indústria em apuros há uma década”. Resultados do quarto trimestre de 2024 da Exxon Mobil: Receita: 83,43 mil milhões de dólares vs 83,71 mil milhões de dólares esperados.

Lucro por ação ajustado: 1,67 vs 1,55 esperado (-13% YoY).

Lucro líquido ajustado do upstream: 6,28 mil milhões.

Lucro líquido ajustado de produtos químicos: 215 milhões. Ganhos versus estimativas. Fonte: Bloomberg Desempenho do segmento: Upstream: Forte desempenho com crescimento da produção com margens elevadas

Produtos Químicos: $215 milhões, significativamente abaixo da estimativa de $562,5 milhões

Produtos especiais: US$ 759 milhões, atendendo às expectativas

Produção da refinaria: 4.030 KBD Perspectivas financeiras para 2025: Capex líquido em dinheiro: $27-29 mil milhões

Objetivo de poupanças cumulativas de 18 mil milhões de dólares até 2030 em relação a 2019

Recompra anual de ações no valor de 20 mil milhões de dólares até 2026

Planos para aumentar os lucros em 20 mil milhões de dólares e o fluxo de caixa em 30 mil milhões de dólares até 2030 Desenvolvimentos significativos: Concluiu com êxito a aquisição da Pioneer Natural Resources por 60 mil milhões de dólares

Dividendo do 1º trimestre de 2025 declarado em US$ 0,99 por ação

Despesas de capital alinhadas com a orientação para o ano inteiro de 27,6 mil milhões de dólares

Atingiu um recorde de 36 mil milhões de dólares em distribuições aos acionistas para 2024

Registou $700 milhões em itens únicos favoráveis líquidos que não se espera que se repitam no 1º trimestre Contexto de mercado: O lucro anual de 33,7 mil milhões de dólares representa o terceiro maior lucro anual numa década

Entre as seis maiores empresas do S&P 500 em termos de distribuição aos acionistas

O desempenho das ações mostra resiliência com um ganho de 0,8% nas negociações pré-mercado

Quebra de recordes de produção em regiões-chave, apesar dos ventos contrários do mercado

Transformação da estrutura de custos aumenta o potencial de lucro em toda a carteira Comentário do CEO: O CEO da Exxon enfatizou a transformação da estrutura de custos da empresa e o aumento do potencial de lucros, com a CFO Kathy Mikells a referir que “os barris não são todos iguais, e os nossos são cada vez mais vantajosos”. Chevron e Exxon (D1) As ações da Chevron caíram 2% nas negociações pré-mercado, enquanto a Exxon subiu 0.5%. Apesar disso, a Chevron continua a superar a Exxon no acumulado do ano. Fonte: xStation

