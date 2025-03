As tarifas podem afundar os preços do milho?

A guerra comercial iniciada por Donald Trump está em pleno andamento. A batalha, que começou no início de fevereiro, muda constantemente de ritmo e de direção. Embora as tarifas sobre a China já tenham atingido 20%, a situação com o México, o Canadá e o resto do mundo continua incerta. Os investidores aguardam ansiosamente o dia 2 de abril, data em que os Estados Unidos deverão impor tarifas recíprocas e decidir o destino do comércio com o México e o Canadá. Esta situação poderá, naturalmente, desencadear medidas de retaliação contra os Estados Unidos, um dos principais produtores de muitos produtos agrícolas de base. Do ponto de vista das exportações para a China, a soja é crucial, enquanto o México é o maior importador mundial de milho, principalmente dos EUA. Na eventualidade de um fracasso nas negociações, será que o México irá impor direitos aduaneiros substanciais, paralisando assim o sector agrícola dos EUA? Ou será que os EUA vão transferir o seu comércio para outros países?

O mercado mundial do milho: Uma visão geral

O milho é um dos produtos agrícolas mais importantes do mundo, juntamente com o trigo, a soja e o arroz. Ao contrário do trigo, a produção de milho e soja está concentrada em algumas regiões do mundo. Os Estados Unidos são o líder indiscutível na produção de milho, seguidos pela China, Brasil e Argentina. Embora a guerra na Ucrânia tenha dado destaque à produção de milho da região, a Ucrânia ocupa apenas o sétimo lugar a nível mundial, considerando a UE como uma entidade única.

A produção de milho na campanha de 2024/2025 diminuiu ligeiramente em comparação com a campanha recorde de 2023/2024, enquanto o consumo aumentou marginalmente, o que levou a uma recuperação dos preços observada entre setembro de 2024 e fevereiro de 2025. No entanto, as políticas tarifárias dos EUA causaram turbulência no mercado, particularmente no caso do milho, que registou o aumento de preços mais significativo entre os principais cereais. Quais são as perspectivas futuras para o mercado do milho?

Os Estados Unidos são o maior produtor mundial de milho. Fonte: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

México: Um importador importante

Em termos de consumo, os principais atores são também os maiores produtores. Os Estados Unidos são o principal consumidor mundial de milho, seguidos da China e do Brasil. O milho é utilizado principalmente para dois fins principais: a produção de etanol como biocombustível e a alimentação animal. O milho destinado ao consumo humano direto ou indireto é marginal. Consequentemente, os preços do milho dependem em grande medida dos preços dos combustíveis e da procura pecuária.

O México é o maior importador mundial de milho, principalmente dos EUA, devido à sua proximidade. Curiosamente, a China não é um grande importador mundial, embora a sua importância tenha vindo a aumentar desde 2021. Apesar de os EUA serem o maior exportador, a China praticamente não importa milho dos EUA. A guerra na Ucrânia também alterou o comércio mundial de milho. Antes de 2022, a Europa importava quantidades significativas de milho dos EUA. Atualmente, os países da UE dependem principalmente dos fornecimentos ucranianos, o que realça a dependência dos exportadores dos EUA em relação ao México.

O México é o maior importador individual de milho do mundo, principalmente dos EUA. No entanto, em caso de direitos aduaneiros de retaliação, o México poderia também importar do Brasil ou da Argentina. Fonte: Bloomberg Finance LP, USDA, XTB

Melhores perspectivas meteorológicas e aumento da plantação de milho

O milho e a soja são cultivados em regiões semelhantes, dadas as suas necessidades comparáveis. Assim, os agricultores podem ajustar os seus planos de plantação anualmente. Dado que os preços do milho são relativamente mais elevados do que os da soja, espera-se um aumento da plantação de milho. Prevê-se que os agricultores norte-americanos plantem 94 milhões de acres, um aumento de quase 4 milhões de acres, aproximando-se dos níveis recorde da época de 2023/2024. Além disso, prevê-se que os rendimentos das colheitas sejam mais elevados devido à melhoria das condições climatéricas. O fenómeno meteorológico El Niño, que trouxe tempo seco aos EUA, está a diminuir e as previsões de temperatura e precipitação indicam condições favoráveis na Corn Belt dos EUA. Em caso de rutura do comércio com o México, os agricultores norte-americanos poderão ver-se confrontados com um excesso de existências, o que terá um impacto significativo nos preços. O USDA prevê uma quarta época consecutiva de descida dos preços. O relatório sobre as intenções de plantação será divulgado a 31 de março.

A ausência do El Niño resulta em melhores condições de crescimento para muitos produtos agrícolas a nível mundial. Historicamente, os índices negativos do El Niño conduzem frequentemente a descidas de preços. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

A importância do milho para os EUA

Embora os EUA sejam conhecidos pela sua produção agrícola, a sua importância económica e comercial é relativamente moderada. As exportações de milho dos EUA para o México ascendem a cerca de 6 mil milhões de dólares, enquanto o défice comercial atingiu quase 172 mil milhões de dólares no ano passado. No entanto, a insatisfação pública é substancial. Durante a anterior guerra comercial, os agricultores afetados receberam subsídios. Atualmente, com a situação por resolver, não foram mencionados quaisquer subsídios. É de salientar que muitos dos eleitores de Trump e dos republicanos são agricultores da Corn Belt, o que poderá ter um impacto significativo nas eleições para o Congresso em menos de dois anos.

O futuro dos preços do milho

Embora os preços do milho, a 450-460 cêntimos por bushel, sejam quase metade do pico histórico de cerca de 800 cêntimos por bushel, não são extremamente baixos. Um aumento significativo dos inventários dos EUA poderá levar a uma situação semelhante à de 2015-2020, quando os preços rondavam os 350 cêntimos por bushel. No entanto, isso dependerá do resultado da guerra comercial, das perspectivas de produção relacionadas com o clima e do sentimento dos investidores, que recentemente reduziram as posições longas nos futuros do milho. Embora o mercado do milho não seja crítico para a economia global dos EUA, a insatisfação de um grande grupo social pode indicar a outros que Donald Trump não dá prioridade aos seus interesses, o que poderá dificultar a recuperação económica prometida durante a sua campanha.

O número de posições longas especulativas em futuros de milho diminuiu de quase 600 000 para 450 000. Historicamente, estas situações têm desencadeado correções prolongadas do mercado, embora os preços atuais do milho não sejam excessivamente elevados. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Michał Stajniak, CFA

Deputy Director of the XTB Research Department

Commodity Market Analyst