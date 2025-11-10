O fabricante de chips taiwanês TSMC apresentou receitas em outubro de 2025 que aumentaram 16,9% em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo um recorde de 367,47 mil milhões de TWD, ou aproximadamente 11,87 mil milhões de USD. Embora isto represente a taxa de crescimento mais lenta desde fevereiro de 2024, continua a ser forte graças à forte procura impulsionada pelo desenvolvimento da inteligência artificial e pela expansão dos centros de dados. Nos primeiros dez meses de 2025, a receita da TSMC aumentou 33,8 por cento em relação ao ano anterior, atingindo 3,13 mil milhões de TWD. O crescimento da inteligência artificial está a aumentar significativamente a procura dos processos de fabrico mais avançados da TSMC, incluindo os chips produzidos com tecnologia de três nanómetros e os processos planeados de dois nanómetros. Os chips produzidos com litografia de três nanómetros apresentam maior densidade de transístores, melhor desempenho e menor consumo de energia, o que é crucial para executar modelos de IA cada vez mais complexos em centros de dados, bem como em dispositivos de ponta. Os processos de três nanómetros e de dois nanómetros permitem uma maior potência computacional ao mesmo tempo que reduzem a utilização de energia, o que é especialmente importante para aplicações que requerem computação intensiva, como a aprendizagem automática, a análise de grandes volumes de dados e a automatização de processos. A empresa já está a destacar a elevada utilização da sua capacidade de produção e a crescente procura das suas tecnologias mais avançadas. Para além do impacto direto da inteligência artificial na procura de processos avançados, a IA está também a moldar as cadeias de abastecimento globais e as tendências de investimento de capital no sector dos semicondutores. As empresas estão a aumentar as despesas não só com a produção de chips, mas também com a expansão da infraestrutura dos centros de dados, sistemas de computação e componentes de apoio, incluindo sistemas de refrigeração avançados e materiais especializados. Este efeito multiplicador em todo o sector acelera a inovação e impulsiona a concorrência entre os fabricantes, conduzindo potencialmente a uma introdução mais rápida de novas gerações de tecnologia e aumentando o ritmo de crescimento global da indústria. Apesar do abrandamento mensal observado no crescimento, a TSMC continua a ser um fornecedor fundamental para as maiores empresas do sector da IA, incluindo intervenientes importantes como a NVIDIA, que solicitou recentemente um aumento do fornecimento de chips. Além disso, a TSMC planeia aumentar os preços dos seus serviços de fabrico. Os relatórios indicam que a empresa pretende aumentar os preços dos processos avançados de produção de chips em uma média de oito a dez por cento a partir de 2026, com alguns nós e clientes vendo aumentos de até dez por cento. Estes ajustamentos de preços abrangerão processos de dois e três nanómetros, bem como métodos de embalagem avançados. A decisão é motivada pelo aumento das despesas de investimento, pelos custos de produção mais elevados em novas localizações e pelo aumento da procura de chips de IA. Os resultados da TSMC estão a ter um impacto positivo no sentimento do sector tecnológico, embora os investidores estejam a tornar-se mais cautelosos devido ao potencial de correcções do mercado e às elevadas avaliações da indústria. As perspectivas de uma forte e contínua procura dos semicondutores mais avançados fazem da TSMC e dos seus clientes actores estrategicamente importantes no mapa tecnológico global. Os resultados de outubro confirmam a força duradoura do mercado de semicondutores impulsionado pela inteligência artificial, ao mesmo tempo que assinalam um abrandamento natural do crescimento após um período de expansão dinâmica. Para os mercados, isto indica que a procura das tecnologias mais avançadas é um dos principais motores de crescimento e transformação no sector, tornando a TSMC um participante estrategicamente importante no panorama tecnológico global. Fonte: xStation

