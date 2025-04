Bancos americanos alertam para o aumento dos riscos

A temporada dos resultados (earnings) referentes ao primeiro trimestre de 2025 em Wall Street arrancou na sexta-feira passada, com os bancos a publicarem os seus relatórios.

Os investidores têm estado especialmente atentos aos resultados dos grandes bancos, à medida que as condições económicos começam a dar sinais de deterioração, ao mesmo tempo que tentam avaliar as perspetivas de impacto da questão das tarifas na economia.

De um modo geral, as perspectivas para os resultados do 1º trimestre deste ano apontam para uma desaceleração em praticamente todos os setores, cujo setor Financeiro poderá ser o mais afetado em termos de crescimento.

Bancos em destaque

Bank of America

Goldman Sachs

JPMorgan

Blackrock

As ações do Bank of America (BAC.US) valorizaram 3,90% depois de o banco ter publicado resultados melhores do que os esperados, com o EPS a subir 18% em relação ao ano anterior. Os Mercados Globais lideraram os resultados com um 12º trimestre consecutivo de crescimento das vendas e das receitas comerciais. Espera-se que a receita líquida de juros aumente para $15,5Mm-$15,7Mm no quarto trimestre, acima dos $14,6Mm no primeiro trimestre, alinhando-se com as expectativas.

As ações do Goldman Sachs (GS.US) valorizaram 1,4% após ter apresentado fortes resultados referentes ao primeiro trimestre , que excederam as expectativas dos analistas. O banco de investimento registou uma receita líquida de 15,06 mil milhões de dólares, um aumento de 6% em relação ao ano anterior e acima da estimativa de 14,76 mil milhões de dólares. As vendas de ações e as receitas de negociação foram particularmente fortes, atingindo 4,19 mil milhões de dólares, superando significativamente a estimativa de 3,8 mil milhões de dólares, enquanto as receitas de FICC (Fixed Income, Currency and Commodities) atingiram 4,40 mil milhões de dólares.

O banco também aprovou um programa de recompra de ações no valor de até 40 mil milhões de dólares.

No caso do JPMorgan (JPM.US), as ações subiram 2% depois do banco ter apresentado receitas recorde no primeiro trimestre, impulsionadas pela volatilidade do mercado desencadeada por anúncios de políticas do Presidente Donald Trump após a sua tomada de posse em janeiro. O gigante do sector bancário apresentou um EPS de 5,07 dólares, acima dos 4,44 dólares registados há um ano e a receita ficou nos 45,31 mil milhões de dólares, face aos 41,93 mil milhões de dólares há um ano. Os analistas esperavam que o EPS ficasse nos 4,64 dólares, enquanto que a receita ficasse nos 43,55 mil milhões de dólares,

Por outro lado, os resultados da BlackRock (BLK.US) ficaram ligeiramente abaixo das expectativas em quase todas as principais métricas financeiras. Estes resultados ainda não incluem o pânico do mercado que surgiu após o “Dia da Libertação” de Trump, mas já refletem o aumento da incerteza dos investidores, o que resultou em entradas líquidas inferiores às previstas. No entanto, o fundo estabeleceu outro recorde de ativos sob gestão, atingindo 11,58 biliões de dólares no final do primeiro trimestre de 2025, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

Embora as receitas da empresa tenham sido de 5,28 mil milhões de dólares, perto das estimativas de 5,3 mil milhões de dólares, as suas entradas líquidas ascenderam a 84,17 mil milhões de dólares, quase 12 mil milhões de dólares menos do que a estimativa de consenso. As saídas de capital institucionais de 37,18 mil milhões de dólares mostraram uma ligeira deterioração do sentimento entre os clientes profissionais.

Desempenho dos principais bancos norte-americanos este ano. O JPMorgan (JPM) tem conseguido superar o desempenho dos seus pares ao longo deste primeiro trimestre bastante volátil. Fonte: Koyfin

Perspectivas sombrias devido à situação macroeconómica agravada pelas tarifas

Embora os resultados dos bancos tenham sido, de um ponto de vista geral, positivos, os alertas das grandes instituições para os próximos meses aumentaram.

O Goldman Sachs publicou recentemente um relatório onde analisa a atual correção do mercado acionista, alertando para o risco das bolsas entrarem em “bear market”.

Também o Diretor Executivo do JPMorgan, Jamie Dimon, alertou para o facto de uma recessão nos EUA ser um desfecho provável, devido à persistência da inflação, ao abrandamento do crescimento e aos incumprimentos de crédito previstos, embora ainda não se tenha registado nenhum.

Ainda assim, a incerteza no mercado persiste e os dados mais recentes sobre a inflação nos EUA mostraram que a inflação está a abrandar mais do que se esperava, enquanto que a atividade económica e o emprego continuam resilientes. Contudo, a guerra comercial que se tem intensificado nos últimos tempos tem sido o ponto mais sensível para os mercados e está relacionado com os recentes comentários por parte de alguns dos maiores bancos norte-americanos.