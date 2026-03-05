As atas do BCE não tiveram qualquer efeito significativo sobre a taxa EURUSD, uma vez que a publicação reiterou a posição equilibrada do BCE sobre a inflação moderada e o impulso de crescimento resiliente, que estão a tornar-se obsoletos devido à guerra recentemente surgida no Médio Oriente. Fonte: xStation5 As atas enfatizam a valorização persistente anterior do euro, impulsionada pelo seu estatuto emergente de porto seguro e confiança estrutural. No entanto, esta força representa um desafio crescente para uma zona euro sensível ao comércio. Embora o impacto desinflacionário máximo da recuperação de 2025 ainda esteja pendente, o equilíbrio dos riscos mudou fundamentalmente após o conflito com o Irão. Fonte: xStation5 O euro está a comportar-se cada vez mais como uma moeda de risco vulnerável a choques energéticos. Com as taxas projetadas para permanecerem inalteradas até 2027, o BCE deve agora equilibrar a resiliência histórica do câmbio com a nova realidade da inflação impulsionada pela energia. Análise dos assuntos mais importantes Perspetivas para a inflação Revisões em alta: As fixações da inflação (IHPC excluindo tabaco) foram revistas em alta desde dezembro de 2025, principalmente devido aos preços mais elevados do petróleo e dos metais industriais.

As fixações da inflação (IHPC excluindo tabaco) foram revistas em alta desde dezembro de 2025, principalmente devido aos preços mais elevados do petróleo e dos metais industriais. Projeções: A inflação deverá oscilar em torno de 1,8% no segundo semestre de 2026 (aproximadamente 1,9% quando se inclui o tabaco).

A inflação deverá oscilar em torno de 1,8% no segundo semestre de 2026 (aproximadamente 1,9% quando se inclui o tabaco). Fatores impulsionadores: Os custos mais elevados da energia e dos metais industriais adicionaram 30 pontos base à compensação da inflação, enquanto a valorização do euro teve apenas um efeito moderado nas perspetivas.

Os custos mais elevados da energia e dos metais industriais adicionaram 30 pontos base à compensação da inflação, enquanto a valorização do euro teve apenas um efeito moderado nas perspetivas. Meta: O Conselho do BCE continua empenhado em retornar a inflação à sua meta de 2% no médio prazo. Crescimento e atividade económica Resiliência global: O dinamismo do crescimento global continua resiliente, surpreendendo positivamente no final de 2025 e com previsão de se manter estável em pouco mais de 3% ao longo de 2026 e 2027.

O dinamismo do crescimento global continua resiliente, surpreendendo positivamente no final de 2025 e com previsão de se manter estável em pouco mais de 3% ao longo de 2026 e 2027. Confiança na zona euro : a confiança na zona euro foi reforçada por um importante pacote fiscal alemão (anunciado em março de 2025), que deverá apoiar o crescimento potencial da produção através do aumento do investimento público.

: a confiança na zona euro foi reforçada por um importante pacote fiscal alemão (anunciado em março de 2025), que deverá apoiar o crescimento potencial da produção através do aumento do investimento público. Desaceleração do comércio: Apesar do crescimento geral, espera-se que o comércio mundial diminua substancialmente em 2026 devido ao impacto adverso das tarifas e à elevada incerteza política. Euro: Fatores de força: O euro valorizou 1% em relação ao dólar americano desde a reunião anterior, embora isso tenha sido atribuído à fraqueza do dólar (impulsionada por choques de risco específicos dos EUA) e não à força interna do euro.

O euro valorizou 1% em relação ao dólar americano desde a reunião anterior, embora isso tenha sido atribuído à fraqueza do dólar (impulsionada por choques de risco específicos dos EUA) e não à força interna do euro. Status de porto seguro: O euro é cada vez mais visto como uma moeda de “porto seguro”, especialmente durante períodos de crise geopolítica ou ameaças de tarifas dos EUA.

O euro é cada vez mais visto como uma moeda de “porto seguro”, especialmente durante períodos de crise geopolítica ou ameaças de tarifas dos EUA. Impacto retardado: O “efeito de pico da desinflação” da significativa valorização do euro observada em meados de 2025 ainda não foi alcançado e deve se manifestar nos próximos três anos.

O “efeito de pico da desinflação” da significativa valorização do euro observada em meados de 2025 ainda não foi alcançado e deve se manifestar nos próximos três anos. Competitividade: Observou-se que, apesar da estabilidade nominal, a força persistente do euro desde o início de 2025 tornou os exportadores europeus menos competitivos. Riscos e incertezas Tarifas e comércio: A elevada incerteza política e a ameaça de tarifas globais continuam a ser os principais riscos para o crescimento do comércio global em 2026.

A elevada incerteza política e a ameaça de tarifas globais continuam a ser os principais riscos para o crescimento do comércio global em 2026. Sensibilidade à taxa de câmbio: A zona euro é particularmente sensível às flutuações da taxa de câmbio, dado o seu estatuto de importante região comercial global.

A zona euro é particularmente sensível às flutuações da taxa de câmbio, dado o seu estatuto de importante região comercial global. Tensões geopolíticas: O aumento das tensões geopolíticas levou a uma forte recuperação das ações de defesa da UE, embora os setores sensíveis às tarifas continuem a apresentar um desempenho inferior. Trajetória da política monetária Taxas de juro: Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juro inalteradas ao longo de 2026 e, provavelmente, 2027; os preços de mercado sugerem que um aumento total de 25 pontos base pode não ocorrer até ao início de 2028.

Espera-se que o BCE mantenha as taxas de juro inalteradas ao longo de 2026 e, provavelmente, 2027; os preços de mercado sugerem que um aumento total de 25 pontos base pode não ocorrer até ao início de 2028. Abordagem: O Conselho do BCE mantém uma abordagem dependente dos dados, reunião a reunião, reservando-se a opção de ajustar a trajetória futura das taxas se o ambiente mudar.

