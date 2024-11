Barkin sublinhou a abordagem da Fed dependente dos dados; USDIDX aumenta os ganhos em 0,50% 💵

Acabámos de receber pormenores das declarações de dois representantes do FOMC - Thomas Barkin, da Fed de Richmond, e o Governador Christopher Waller. Ainda hoje, Kashkari, de Minneapolis, e Harker, de Filadélfia, também darão entrevistas. O Presidente da Fed de Richmond, Thomas Barkin, sublinhou a disponibilidade da Fed para ajustar a política com base em sinais económicos, destacando o recente corte das taxas de juro para 4,50%-4,75% e centrando-se nos potenciais riscos para a inflação ou o emprego. Entretanto, o Governador da Fed, Christopher Waller, não comentou a política monetária da Fed ou a economia dos EUA. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Thomas Barkin (Presidente da Fed de Richmond): A Fed está pronta a adaptar a sua política com base em sinais económicos, uma vez que a inflação se aproxima dos 2% e o mercado de trabalho permanece resistente.

A recente redução da taxa para 4,50%-4,75% marca uma mudança para uma política menos restritiva.

A resposta futura da Fed dependerá do sentimento das empresas, da procura dos consumidores e das condições económicas gerais.

Áreas de enfoque: potenciais riscos de inflação ou de quebra do emprego.

O mercado estima uma probabilidade de 65% de uma redução das taxas em dezembro. Christopher Waller (Governador da Fed) - sem comentários sobre economia e política monetária: Defendeu a inovação dos sistemas de pagamento liderada pelo sector privado, minimizando a intervenção do governo.

A Fed apoia a inovação do sector privado através de infra-estruturas operacionais como o sistema FedNow.

Sublinhou que a intervenção governamental nos pagamentos deve ter em conta as ineficiências evidentes do mercado.

Manifestou ceticismo quanto à necessidade de um dólar digital do Fed (CBDC), citando a falta de uma justificação convincente. USDIDX (D1) O índice do dólar continua o chamado Trump Trade de hoje, que começou antes mesmo das eleições. O índice do dólar ganha 0,50%, atingindo 105,9000 pontos - seu nível mais alto desde abril deste ano. Vale a pena notar que, nessa altura, as taxas de juro eram 75 pontos base mais altas do que são agora, e a Fed ainda está no meio de um ciclo de flexibilização monetária. Como é evidente, a vitória significativa do Partido Republicano nas eleições dos E.U. teve um impacto substancial no mercado Forex, apesar de, teoricamente, a mudança de poder não ocorrer até janeiro do ano seguinte, e nenhuma ação real ter sido tomada até agora. De uma perspetiva de análise técnica, o USDIDX está a aproximar-se do importante nível de 106 pontos, que ao longo dos últimos dois anos de consolidação só foi testado brevemente.  Fonte: xStation 5

