Bear market no cacau? 📉

Após as fortes altas de 2024 e 2025, o boom do cacau é agora uma memória distante, com o mercado preso em uma forte tendência de queda há meses. Os futuros do cacau caíram abaixo de US$ 5.000 por tonelada hoje, atingindo seu nível mais baixo desde 26 de novembro, pressionados por sinais de fraca procura e melhores perspectivas de oferta na África Ocidental. O que está levando o cacau a cair? A moagem europeia caiu acentuadamente no quarto trimestre de 2025 , diminuindo 8,3% em relação ao ano anterior , para 304.470 toneladas . Esta foi a sexta queda consecutiva e muito pior do que as previsões, que apontavam para uma queda de 2,9% . A Europa continua sendo o maior mercado mundial de cacau, tornando-se um barómetro importante para o consumo global.

estão a aumentar a pressão descendente. O Tropical General Investments Group afirmou na sexta-feira passada que o clima favorável deve aumentar a produção de cacau em fevereiro e março na Costa do Marfim e no Gana. Os agricultores estão relatando frutos maiores e mais saudáveis do que há um ano. A Mondelez observou que a contagem de vagos de cacau na África Ocidental está 7% acima da média de cinco anos e “significativamente maior” do que na época passada. Ao mesmo tempo, a colheita principal começou na Costa do Marfim, com os agricultores otimistas quanto à qualidade.

Os stocks reduzidos têm sido um fator de alta de longa data, mas o quadro começou a estabilizar: os stocks de cacau monitorados pela ICE nos portos dos EUA caíram em 26 de dezembro para uma baixa de 9,75 meses, de 1.626.105 sacas, mas desde então se recuperaram para uma alta de quatro semanas, de 1.660.515 sacas.

Também vale a pena lembrar que, em 26 de novembro, o Parlamento Europeu confirmou um adiamento de um ano das regras que restringem as importações de cacau associadas ao risco de desflorestação. O EUDR da UE foi concebido para reduzir a desflorestação associada a commodities importantes, como a soja e o cacau, o que significa que, em 2026, as importações permanecerão praticamente irrestritas nesta área. O que poderia apoiar os preços? Atualmente, o cacau está a ter um apoio limitado nos sinais de remessas menores da Costa do Marfim , o maior produtor mundial. Os agricultores entregaram 1,073 milhão de toneladas (MMT) aos portos nesta época (de 1º de outubro a 4 de janeiro ), ainda uma queda de 3,3% em relação às 1,11 MMT no mesmo período do ano anterior.

A Peak Trading Research estima que a reponderação anual do índice de commodities poderia desencadear a compra de cerca de 37.000 contratos futuros de cacau, o equivalente a quase 31% do total de opções de cacau em aberto, ajudando potencialmente a sustentar os preços em torno dos níveis atuais.

O cacau também deverá ser adicionado ao Índice de Commodities da Bloomberg (BCOM) este mês. De acordo com as estimativas do Citigroup, a inclusão poderá atrair até mil milhões de dólares em compras de futuros de cacau em Nova Iorque. CACAU (D1) Fonte: xStation5

