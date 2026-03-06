Destaques do Mercado: Capital a fugir da Europa?

Mercados Ações europeias: A sessão europeia é marcada por quedas acentuadas. As maiores saídas são observadas nos mercados emergentes (W20 da Polónia: -1,6%), embora o mercado europeu em geral esteja a perder apenas um pouco menos (EU50: -1,3%). A liquidação é generalizada, afetando os setores de crescimento (Tecnologia: ASML -3,4%), cíclicos (Finanças: HSBC -0,7%) e defensivos (Farmacêutico: Roche -2,8%, GSK -1,3%). A única “ilha verde” hoje é o setor energético (Shell +1,4%, BP +2,0%).

A sessão europeia é marcada por quedas acentuadas. As maiores saídas são observadas nos mercados emergentes (W20 da Polónia: -1,6%), embora o mercado europeu em geral esteja a perder apenas um pouco menos (EU50: -1,3%). A liquidação é generalizada, afetando os setores de crescimento (Tecnologia: ASML -3,4%), cíclicos (Finanças: HSBC -0,7%) e defensivos (Farmacêutico: Roche -2,8%, GSK -1,3%). A única “ilha verde” hoje é o setor energético (Shell +1,4%, BP +2,0%). Notícias das empresas: Um medicamento experimental para a obesidade da Roche e da Zealand Pharma decepcionou os investidores, proporcionando apenas uma perda de peso de 10,7% após 42 semanas. Consequentemente, as ações da Zealand despencaram um recorde de 32%, e a Roche caiu 3,3%. Apesar dos efeitos colaterais mínimos, os analistas duvidam que o composto se torne um tratamento de primeira escolha neste mercado altamente competitivo.

Moedas: O índice do dólar americano está a subir mais 0,3% e atualmente se encontra no seu nível mais alto desde dezembro de 2025. O euro é o que mais sofre (EUR/USD: -0,4% para 1,156), enquanto outros refúgios seguros também estão em recuo: o franco suíço (USD/CHF: +0,15%) e o iene japonês (USD/JPY: +0,3%).

O índice do dólar americano está a subir mais 0,3% e atualmente se encontra no seu nível mais alto desde dezembro de 2025. O euro é o que mais sofre (EUR/USD: -0,4% para 1,156), enquanto outros refúgios seguros também estão em recuo: o franco suíço (USD/CHF: +0,15%) e o iene japonês (USD/JPY: +0,3%). Matérias-primas: O ouro está a prolongar a correção de ontem com mais 0,2% para 5070 dólares, pressionado por novos ganhos do dólar. O petróleo Brent está a subir mais 5,7% para quase 89 dólares, enquanto o WTI está a subir 8,7% para quase 86 dólares por barril. Economia e política PIB da zona euro: A última leitura do PIB da zona euro foi revista em baixa de 1,3% para 1,2% em termos homólogos. No quarto trimestre de 2025, o crescimento do PIB na zona euro e na UE foi impulsionado por contribuições positivas do consumo das famílias, das despesas públicas e do investimento em capital fixo. No entanto, o crescimento global foi prejudicado pela queda das exportações e pela contribuição negativa dos stocks.

A última leitura do PIB da zona euro foi revista em baixa de 1,3% para 1,2% em termos homólogos. No quarto trimestre de 2025, o crescimento do PIB na zona euro e na UE foi impulsionado por contribuições positivas do consumo das famílias, das despesas públicas e do investimento em capital fixo. No entanto, o crescimento global foi prejudicado pela queda das exportações e pela contribuição negativa dos stocks. Comentário da Fed: Christopher Waller, da Fed, observou que a guerra no Irão não deve levar a um aumento de longo prazo da inflação. No entanto, o seu tom não foi totalmente dovish — Waller alertou que um choque nos preços da energia que se estenda por semanas ou meses será um problema para a Fed, observando que choques energéticos anteriores elevaram permanentemente os níveis de preços.

Conflito EUA-Irão: Em entrevistas recentes, o presidente Trump afirmou que os americanos devem antecipar o risco de ataques iranianos, observando que durante a guerra «as pessoas morrem». Ele também anunciou que o objetivo da operação militar é a mudança completa do regime no Irão e a instalação, com o apoio dos EUA, de um novo líder «razoável», para o qual ele já tem candidatos específicos em mente.

Em entrevistas recentes, o presidente Trump afirmou que os americanos devem antecipar o risco de ataques iranianos, observando que durante a guerra «as pessoas morrem». Ele também anunciou que o objetivo da operação militar é a mudança completa do regime no Irão e a instalação, com o apoio dos EUA, de um novo líder «razoável», para o qual ele já tem candidatos específicos em mente. Resposta da UE: Ursula von der Leyen e António Costa reunir-se-ão com líderes dos países do Golfo na segunda-feira para discutir o conflito no Médio Oriente. A UE está preocupada com a escalada da guerra, bem como com potenciais crises energéticas e migratórias. Devido a estas ameaças, as reuniões da UE em Chipre foram canceladas, enquanto a ajuda à região está a ser aumentada.

Segurança energética: De acordo com o ministro alemão da Economia, «os mercados [de commodities energéticas] continuam líquidos e não há problemas com a segurança do abastecimento de gás». No entanto, o encerramento da produção de GNL no Catar foi um dos principais fatores para a queda do euro, dada a elevada sensibilidade económica da região aos preços das commodities. O EU50 está no seu nível mais baixo desde dezembro de 2025, enquanto o EURUSD aprofunda as perdas abaixo da marca de 1,1600. Fonte: xStation5

Este material é uma comunicação de marketing na aceção do artigo 24.º, n.º 3, da Diretiva 2014/65 / UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, sobre os mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92 / CE e Diretiva 2011/61/ UE (MiFID II). A comunicação de marketing não é uma recomendação de investimento ou informação que recomenda ou sugere uma estratégia de investimento na aceção do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril de 2014 sobre o abuso de mercado (regulamentação do abuso de mercado) e revogação da Diretiva 2003/6 / CE do Parlamento Europeu e do Conselho e das Diretivas da Comissão 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e do Regulamento Delegado da Comissão (UE ) 2016/958 de 9 de março de 2016 que completa o Regulamento (UE) n.º 596/2014 do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito às normas técnicas regulamentares para as disposições técnicas para a apresentação objetiva de recomendações de investimento, ou outras informações, recomendação ou sugestão de uma estratégia de investimento e para a divulgação de interesses particulares ou indicações de conflitos de interesse ou qualquer outro conselho, incluindo na área de consultoria de investimento, nos termos do Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de Novembro. A comunicação de marketing é elaborada com a máxima diligência, objetividade, apresenta os factos do conhecimento do autor na data da preparação e é desprovida de quaisquer elementos de avaliação. A comunicação de marketing é elaborada sem considerar as necessidades do cliente, a sua situação financeira individual e não apresenta qualquer estratégia de investimento de forma alguma. A comunicação de marketing não constitui uma oferta ou oferta de venda, subscrição, convite de compra, publicidade ou promoção de qualquer instrumento financeiro. A XTB, S.A. - Sucursal em Portugal não se responsabiliza por quaisquer ações ou omissões do cliente, em particular pela aquisição ou alienação de instrumentos financeiros. A XTB não aceitará a responsabilidade por qualquer perda ou dano, incluindo, sem limitação, qualquer perda que possa surgir direta ou indiretamente realizada com base nas informações contidas na presente comunicação comercial. Caso o comunicado de marketing contenha informações sobre quaisquer resultados relativos aos instrumentos financeiros nela indicados, estes não constituem qualquer garantia ou previsão de resultados futuros. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros, e qualquer pessoa que atue com base nesta informação fá-lo inteiramente por sua conta e risco.