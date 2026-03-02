Apesar da guerra no Médio Oriente e do sentimento claramente mais fraco nos mercados acionários — impulsionado pelo aumento dos preços do petróleo e novas preocupações com a inflação —, o Bitcoin reagiu de forma relativamente calma. Após os ataques de Israel e dos EUA a alvos no Irão, o BTC caiu brevemente para cerca de US$ 63.000 na manhã de sábado, mas desde então se recuperou em cerca de 5% e agora está se estabilizando perto de US$ 66.500. Os dados da cadeia confirmaram inicialmente a pressão de venda nos derivados do BTC, com liquidações a atingirem um pico de aproximadamente 1,8 mil milhões de dólares em posições, mas o mercado rapidamente recuperou o equilíbrio.
Source: CryptoQuant
Somewhat surprisingly, short-term holders did not engage in массов selling, which may suggest a phase of “supply exhaustion” at this stage of the cycle and indicates that Bitcoin is currently held by relatively stronger hands.
Por outro lado, uma parte significativa da oferta de BTC acumulada nos últimos dois anos continua em prejuízo. Um movimento abaixo do nível psicologicamente importante de US$ 60.000 poderia aumentar drasticamente as perdas não realizadas entre os detentores de longo prazo.
Os ETFs não estão em pânico (por enquanto)
Nesta fase do ciclo do mercado, o foco dos investidores continua firmemente voltado para o Bitcoin, enquanto o Ethereum ficou claramente em segundo plano. Isso é visível nos fluxos dos ETFs: o capital continua a favorecer o Bitcoin e, sem uma recuperação sustentada do BTC, um mercado altista mais amplo de criptomoedas, incluindo o ETH, parece improvável por enquanto.
Com exceção da última segunda e sexta-feira, os ETFs de Bitcoin registraram entradas líquidas claramente positivas na semana passada. Os ETFs de Ethereum, por outro lado, tiveram fluxos apenas marginalmente positivos.
O capital acumulado em ETFs de criptomoedas continua substancial. Em relação aos níveis máximos, os ativos diminuíram cerca de 15%, apesar da Bitcoin ter caído quase 50% em relação aos seus máximos históricos. Isso sugere que, embora as vendas relacionadas a ETFs tenham acelerado nos últimos meses, ainda estão longe de ser extremas.
Gráficos do Bitcoin e do Ethereum (D1)
De uma perspetiva técnica, o Bitcoin parece destinado a permanecer em consolidação entre US$ 60.000 e US$ 72.000 no curto prazo. O mercado provavelmente está à procura de um catalisador para desencadear um movimento mais decisivo em qualquer direção. Não se pode descartar outro impulso de queda em direção aos US$ 50.000, especialmente se as condições globais do mercado acionário se deteriorarem ainda mais, favorecendo o dólar americano, os rendimentos dos títulos e o petróleo. Por outro lado, uma quebra decisiva acima da área de US$ 74.000-US$ 75.000 aumentaria a probabilidade de uma tentativa de recuperação mais duradoura.
