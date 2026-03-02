A época de resultados do quarto trimestre de 2025 em Wall Street revelou-se melhor do que o mercado esperava: com 96% das empresas a apresentarem os seus resultados, cerca de 73% superaram as estimativas de EPS e 73% apresentaram surpresas positivas nas receitas. Isto sugere que a amplitude fundamental do mercado melhorou, mesmo que o sentimento em relação às ações continue moderado. Um trimestre forte pode estabelecer as bases para uma recuperação nos próximos meses, mas a reação dos investidores até agora tem sido moderada. Ao mesmo tempo, observamos as primeiras revisões em baixa das previsões de lucros das empresas americanas desde o segundo trimestre de 2025. Aqui estão as principais conclusões do relatório da FactSet.
- Os lucros estão a impulsionar um crescimento sólido ao nível do índice: a taxa de crescimento combinada de 14,2% em relação ao ano anterior para o quarto trimestre de 2025 coloca o S&P 500 no caminho certo para um quinto trimestre consecutivo de crescimento de dois dígitos nos lucros — um forte argumento a favor da resiliência das margens e da procura.
- As revisões aumentaram acentuadamente durante a época: o mercado começou com expectativas de crescimento de 8,3% em relação ao ano anterior (em 31 de dezembro), e esse número agora está em 14,2%, refletindo uma onda de surpresas positivas. Dez dos 11 setores estão apresentando um quadro de lucros mais forte do que no início da época.
- As orientações para o primeiro trimestre de 2026 são mistas, mas longe de ser uma capitulação: 52 empresas emitiram orientações positivas ou elevaram as orientações de EPS, enquanto 45 as reduziram — um saldo ligeiramente positivo, apontando para um otimismo cauteloso, apesar dos riscos contínuos de custos e procura.
- As avaliações permanecem elevadas, elevando a fasquia para os próximos trimestres: o rácio P/E para os próximos 12 meses situa-se em 21,6, acima da média de 5 anos (20,0) e da média de 10 anos (18,8). O mercado já está a «pagar» pelo desempenho forte contínuo, o que significa que qualquer desilusão no impulso dos lucros ou nas orientações poderá pesar mais fortemente no sentimento.
As empresas «Magnificent 7» (M7) encerraram a época do quarto trimestre com o relatório da Nvidia em 25 de fevereiro, permitindo uma avaliação completa de quanto esse grupo continua a impulsionar o desempenho geral do S&P 500.
- As expectativas consensuais para o grupo aumentaram significativamente durante a época: em 31 de dezembro, o mercado esperava um crescimento de 20,1% nos lucros para o quarto trimestre; o número final ficou em 27,2%.
- Em termos de qualidade das surpresas: houve mais resultados acima do esperado, mas de menor magnitude.
- 86% (6 em 7) das empresas M7 superaram as estimativas de EPS (contra 73% para o S&P 500 mais amplo).
- No entanto, a surpresa agregada do EPS para o M7 foi de 5,5%, em comparação com 6,8% para o índice completo.
- O impulso dos lucros dentro do M7 acelerou em relação ao terceiro trimestre: o crescimento no quarto trimestre atingiu +27,2% em relação ao ano anterior, acima dos +18,4% no terceiro trimestre. Notavelmente, esta é a décima vez nos últimos 11 trimestres que o M7 apresenta um crescimento dos lucros acima de 25%, sublinhando a concentração contínua do crescimento dos lucros nas maiores empresas.
- O resto do mercado está a desacelerar: as restantes 493 empresas registaram um crescimento combinado dos lucros de cerca de 9,8% no quarto trimestre, abaixo do ritmo do terceiro trimestre de aproximadamente 12,2%, ampliando mais uma vez a divergência entre o M7 e o índice mais amplo.
- Quem está realmente a impulsionar o crescimento dos lucros do S&P 500? Três dos cinco principais contribuintes são constituintes do M7: NVIDIA, Alphabet e Microsoft. Sem estas três, a narrativa dos lucros ao nível do índice seria significativamente menos impressionante.
Uma nota de cautela sobre itens pontuais entre os outros principais contribuintes: a Boeing e a GE Vernova entraram no top 5 em grande parte devido a itens não recorrentes significativos (aproximadamente US$ 9,6 mil milhões em ganhos relacionados à transação da Digital Aviation Solutions para a Boeing e cerca de US$ 2,9 mil milhões em benefícios fiscais decorrentes de uma liberação de provisão para desvalorização para a GE Vernova). O ajuste desses efeitos é crucial ao avaliar as tendências de lucros subjacentes.
Olhando para o futuro, o mercado está a prever um crescimento de dois dígitos nos lucros para 2026: os analistas esperam um crescimento de aproximadamente 23,5% para o M7 e 11,8% para as outras 493 empresas no ano civil de 2026 — expectativas ambiciosas que também pressupõem uma participação mais ampla além das megacap tecnológicas.
Os analistas começaram a reduzir as estimativas para o primeiro trimestre — a primeira medida deste tipo desde o segundo trimestre de 2025.
- Em janeiro e fevereiro, o consenso bottom-up do EPS para o S&P 500 para o primeiro trimestre diminuiu 1,5% (de US$ 71,57 para US$ 70,50), encerrando formalmente um período de estabilização e revisões para cima no início dos trimestres.
- No entanto, a escala dos cortes permanece moderada em termos históricos. A queda média nos dois primeiros meses de um trimestre foi: –1,2% (média de 5 anos), –2,4% (10 anos), –2,6% (15 anos) e –3,2% (20 anos). Os atuais –1,5% estão abaixo das médias de longo prazo, sugerindo uma normalização em vez de um ciclo agressivo de revisões em baixa.
A pressão de revisão é ampla em todos os setores: 8 dos 11 setores viram as estimativas de EPS para o primeiro trimestre de 2026 reduzidas, lideradas por:
- Saúde: –13,2%
- Energia: –12,3%
Por outro lado, a Tecnologia da Informação subiu +5,2%, enquanto os Serviços Públicos permaneceram inalterados.
O mercado está a precificar os riscos de curto prazo (inflação, tarifas, incerteza relacionada à IA), mas não está a abandonar a narrativa de recuperação no segundo semestre. Durante o mesmo período, as estimativas para os trimestres restantes de 2026 foram revisadas para cima:
- 2º trimestre: +0,7% (para US$ 76,78)
- 3º trimestre: +1,2% (para US$ 82,39)
- 4.º trimestre: +2,2% (para 85,18 dólares)
Como resultado, o consenso para o ano inteiro também está a aumentar. A estimativa do EPS para o ano civil de 2026 aumentou 0,8% (para 313,62 dólares), apesar de um início de ano mais fraco — o mercado parece estar a adiar a aceleração dos lucros, em vez de a cancelar.
- A nível setorial, o panorama para 2026 é misto, mas com tendência positiva: seis setores tiveram revisões em alta (liderados por Tecnologia da Informação +4,1% e Materiais +2,9%), enquanto cinco registraram cortes (principalmente Energia –6,5% e Saúde –2,3%).
- Conclusão do mercado: a redefinição das expectativas a curto prazo não compromete a tese de crescimento de dois dígitos dos lucros em 2026 a médio prazo. No entanto, com as avaliações do S&P 500 elevadas, a margem de erro no primeiro trimestre continua limitada.
