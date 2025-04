Bitcoin prolonga o sell-off do fim de semana e segue os mercados TradFi📌✂️

O preço da Bitcoin caiu nas horas de negociação da manhã para 74.500 USD. As quedas foram causadas principalmente por uma venda nos mercados financeiros em reação à escalada da guerra comercial. Atualmente, a Bitcoin desceu 2,4% para 76.500 USD. A Bitcoin permaneceu surpreendentemente alto mesmo no encerramento da sessão de dinheiro em Wall Street na sexta-feira. Após uma venda de dois dias e uma queda de 10% no índice SP500, a Bitcoin ainda se mantinha acima do nível de 80.000 USD. No entanto, durante o fim de semana, ficámos a saber que mais países estão a planear tarifas de retaliação, incluindo o Japão, o Canadá e a União Europeia, se as conversações bilaterais não correrem como esperado. A escalada das tensões apoiou uma venda no mercado das criptomoedas durante o fim de semana, quando a liquidez é muito menor. Uma forte queda da Bitcoin no sábado e no domingo sinalizou uma continuação da venda nos mercados. E foi exatamente isso que aconteceu... Começámos a nova semana com uma venda de vários pontos percentuais nos futuros de índices dos EUA e até uma venda de dois dígitos nos contratos chineses. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app Se abril fechasse nos níveis atuais, a Bitcoin registaria o seu terceiro mês consecutivo de quedas. As quedas que estamos a observar atualmente não estão, em grande parte, relacionadas com o setor das criptomoedas. Fonte: xStation 5 A procura de produtos ETF ligados à Bitcoin estabilizou em níveis ligeiramente negativos. No entanto, a escala da atual venda é insignificante em comparação com os fluxos de saída no início de março. No entanto, para hoje, é provável que vejamos fluxos de saída muito maiores. Fonte: xStation 5 A situação da Bitcoin não parece tão drástica como a do segundo maior projeto em termos de capitalização de mercado - o Ethereum. Temos visto declínios por 5 meses seguidos, com apenas um deles não sendo de dois dígitos. Tal situação só ocorreu em 2018, quando o Ethereum caiu por 7 meses consecutivos. Ethereum (D1) O Ethereum já perdeu 65% da sua capitalização desde o pico de dezembro acima dos 4.000 USD. Os níveis atuais correspondem ao início de 2023 e estão apenas 30% acima dos mínimos do mercado de vendedores de 2022. Fonte: xStation 5

