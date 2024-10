Bitcoin sobe 2% após a conferencia de Waller da FED 🚀

O Bitcoin está a subir quase 2.00% e testando níveis abaixo de $ 69,000. Ao mesmo tempo, o governador da Reserva Federal, Christopher J. Waller, está a falar numa conferência sobre as perspectivas da tecnologia blockchain. O título de seu discurso é “Finanças centralizadas e descentralizadas: Substitutos ou Complementos?” Durante o discurso, Waller assume uma posição relativamente positiva sobre as finanças descentralizadas (DeFi), reconhecendo seu valor agregado em alguns aspectos das finanças tradicionais. Os principais pontos do discurso incluem: Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta TESTAR A DEMO Download mobile app Download mobile app É mais provável que a DeFi complemente do que substitua as finanças tradicionais, melhorando a eficiência e mantendo os elementos-chave dos sistemas centralizados.

O financiamento centralizado, através de intermediários, ajuda a facilitar eficazmente as transacções, reduzindo os custos de pesquisa e o risco.

As inovações da DeFi, como a tecnologia de registo distribuído (DLT), a tokenização e os contratos inteligentes, criam oportunidades para melhorar a eficiência do mercado financeiro.

As stablecoins oferecem benefícios potenciais, reduzindo os custos de transação e servindo como instrumentos de liquidação estáveis na DeFi, embora exijam regulamentação e salvaguardas adequadas. Apesar dos avanços tecnológicos, Waller argumenta que a descentralização total é improvável, porque a maioria dos utilizadores continuará a depender de intermediários para ter comodidade e confiança. As tecnologias DeFi também introduzem riscos únicos, incluindo o potencial de utilização indevida em actividades ilegais, o que realça a necessidade de supervisão regulamentar para garantir a segurança e o crescimento sustentável. Bitcoin (Intervalo D1) Após três curtos dias de consolidação em torno de US $ 67.000, o Bitcoin está tentando uma fuga para cima hoje. Também estamos testemunhando uma quebra da linha de resistência de vários meses no canal de consolidação onde o Bitcoin tem sido negociado desde março deste ano. Se os touros conseguirem fechar a semana acima desta zona, a próxima resistência significativa será em níveis acima de $ 70.000, particularmente $ 71.500. Esta é a última grande zona de suporte que ainda não foi totalmente superada. Fonte: xStation 5

