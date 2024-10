Bitcoin sobe para $63,000 com o otimismo do corte da taxa de juro🗽

Os níveis mais baixos previstos para as taxas de juro da Fed, quase em linha com as expectativas “dovish” do mercado, a força de Wall Street e a fraqueza do dólar, apoiaram o sentimento do mercado da Bitcoin e das criptomoedas. No dia seguinte ao corte das taxas da Fed, as entradas líquidas em ETFs totalizaram quase 150 milhões de dólares - o que não é muito, tendo em conta as reacções dos mercados.Curiosamente, os influxos para a BlackRock (IBIT) têm sido quase inexistentes desde a última semana de agosto; os influxos para a ARK 21 Shares e para a Fidelity surgem depois de uma grande quantidade de BTC ter evaporado destes fundos em agosto-setembro. Hoje, o Bitcoin é negociado perto de $ 63,000; está acima das principais zonas importantes, como o preço realizado dos detentores de curto prazo e o preço médio de compra de Bitcoin dos ETFs à vista dos EUA.

Fonte: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Este ano, os fluxos de entrada nos ETFs BTC totalizam quase 17,2 mil milhões de dólares em entradas líquidas, em comparação com 20 mil milhões de dólares para o ETF “emblemático” S&P 500. Este continua a ser um ótimo resultado.



Fonte: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

BTC's trading volume cooled noticeably in the second half of the year; historically, however, autumn has typically been very successful for Bitcoin - counting from October.

O volume de negociação do BTC arrefeceu visivelmente na segunda metade do ano; historicamente, no entanto, o outono tem sido tipicamente muito bem sucedido para o Bitcoin - a contar de outubro.

Fonte: Bloomberg Finance L.P , XTB Research

Bitcoin (intervalo D1)

O preço do BTC subiu acima das três principais médias de impulso, com o RSI e o MACD a sugerirem uma possível continuação da tendência de subida. Um teste significativo da força desse movimento pode vir no nível de $ 65k, onde vemos a abolição de 23,6 Fibonacci da onda ascendente de janeiro e a linha de tendência de curto prazo.

Fonte: xStation5