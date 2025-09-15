Bitcoin tenta manter-se em alta, à medida que os inflows em ETF continua📈

O Bitcoin continua a ser negociado perto dos US $ 115.000, mantendo os ganhos recentes no início da semana. O sentimento enfraqueceu ligeiramente depois que os futuros da Nasdaq e do S&P 500 caíram em relatórios de uma investigação antitruste na Nvidia. Ethereum caiu mais de 2.5%, caindo para os $ 4,500. O dólar americano está enfraquecendo, mas isso não se traduziu em ganhos de criptografia na segunda-feira.

É quase certo que o Fed cortará as taxas em 25 pontos-base na quarta-feira.

O sentimento da criptografia permanece altamente sensível aos movimentos dos índices de ações. Do lado otimista, se o mercado em alta dos EUA continuar e os preços do ouro continuarem a subir (juntamente com a queda dos rendimentos das obrigações e os cortes nas taxas da Fed), há uma forte hipótese de o Bitcoin poder atingir novos máximos históricos ainda este ano. No entanto, as acções dos E.U.A. já estão fortemente “sobre-compradas”, e o mercado pode reavaliar o sentimento enquanto aguarda os sinais da Fed e os próximos dados dos E.U.A.. Estes ainda podem sugerir que os desafios do mercado de trabalho podem não ser “rapidamente aliviados por cortes nas taxas”, aumentando o risco de recessão - um cenário que quase certamente pesaria negativamente no Bitcoin, bem como em Wall Street. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Aceleração dos fluxos de entrada de ETFs de Bitcoin A semana passada assistiu a uma clara aceleração dos fluxos líquidos de entrada nos ETF Bitcoin, impulsionada pelo otimismo de Wall Street, um dólar mais fraco e expectativas crescentes de cortes nas taxas da Reserva Federal. É quase certo que a Reserva Federal reduza as taxas na quarta-feira, mas os padrões históricos não garantem que essa decisão se traduza em ganhos a curto prazo nos índices de acções. Teoricamente, uma corrida de alta do ouro deve apoiar o Bitcoin a médio prazo, uma vez que o preço do BTC está atrasado em relação ao ouro em cerca de 3 meses. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Por outro lado, na sexta-feira, vimos saídas líquidas de ETFs no Ethereum. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Gráficos de Bitcoin e Ethereum (intervalo D1) A Bitcoin está a lutar para se manter acima da sua média móvel exponencial de 50 dias (EMA50, linha laranja) perto de $114.500. Se a tendência se mantiver, um movimento acima dos US $ 120.000 permanece possível. No lado negativo, uma quebra abaixo da EMA50 provavelmente abriria o caminho para um teste de $108.000 e a EMA de 200 dias. Fonte: xStation5 A perspetiva técnica para Ethereum também é mista. Se a pressão de venda acelerar a partir dos níveis atuais, uma queda para US $ 4.100 (linha da neckline) provavelmente confirmaria uma quebra de padrão de cabeça e ombros (H & S). Fonte: xStation5

