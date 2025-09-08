Bitcoin tenta recuperar 📈Ethereum estabiliza

As criptomoedas estão a iniciar a nova semana de forma tranquila, mas com uma nota positiva, com a Bitcoin a ser negociada acima dos 111 000 dólares e o Ethereum a oscilar em torno dos 4300 dólares. As quedas da semana passada em Wall Street diminuíram, os índices futuros estão a valorizar e o dólar americano está a enfraquecer. O maior “ponto fraco” para o mercado de criptomoedas continua a ser a venda contínua de BTC por parte das carteiras de grandes investidores. A sua média de BTC por endereço caiu para menos de 500 BTC — o nível mais baixo desde 2018. A Bitcoin e o Ethereum estão a ser negociados cerca de 10% abaixo dos seus máximos históricos, enquanto o sentimento em relação às altcoins permanece moderado. Após o BTC ter recuperado de cerca de US$ 108.000 para mais de US$ 111.000, o mercado aguarda um sinal claro de impulso. Vendeu-se cerca de 115.000 BTC no valor de US$ 12,7 mil milhões em agosto — a maior saída desde 2022.

O indicador de variação de 7 dias para os maiores endereços BTC estabeleceu um novo recorde desde março de 2021. As vendas estão lentamente a perder força: as variações semanais na oferta de BTC caíram de 95.000 BTC na semana que terminou em 3 de setembro para 38.000 BTC entre 3 e 6 de setembro.

Os mercados aguardam agora os dados da inflação do IPC dos EUA na quinta-feira — um valor abaixo das previsões poderia funcionar como um forte catalisador de alta para as criptomoedas. Enquanto isso, a MicroStrategy (MSTR.US) continua excluída do índice S&P 500 — as suas ações caíram mais de 2,5% nas negociações pré-mercado.

As novas regulamentações da Nasdaq visam empresas de “tesouraria” que acumularam criptomoedas por meio da emissão de títulos (dívida). Essas regras não proíbem tais práticas, mas exigem a aprovação dos acionistas e prolongam o processo.

A dificuldade de mineração de Bitcoin atingiu um novo recorde acima de 136 biliões, marcando o quinto aumento consecutivo desde junho. As receitas dos mineradores caíram para o nível mais baixo desde junho, aumentando a pressão sobre a rentabilidade da mineração de BTC. O indicador LTH NUPL para ETH, juntamente com uma alta de dois meses na métrica Coin Days Destroyed, aponta para a realização de lucros pelos investidores. Os ETFs baseados em Ethereum tiveram cinco dias consecutivos de saídas líquidas, sinalizando uma mudança no sentimento dos investidores em relação ao risco e ao mercado de criptomoedas em geral. A questão principal: essa mudança será duradoura? Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Download mobile app Download mobile app Bitcoin e Ethereum (intervalo D1) Observando a BTC, vemos o preço a mover-se dentro de um canal descendente de curto prazo. Desde fevereiro de 2025, o BTC tem repetidamente rompido para cima. Um rompimento acima de US$ 115.000 poderia empurrar a Bitcoin para novos máximos, enquanto uma queda abaixo de US$ 107.000 poderia enviar o preço de volta para a zona de US$ 95.000 a US$ 100.000, onde reações anteriores foram observadas. É importante ressaltar que o preço recentemente saltou do preço realizado STH on-chain de cerca de US$ 109.000, sugerindo que os detentores de curto prazo estão mais uma vez registrando ganhos “ligeiros” e não realizados. Um retorno abaixo de US$ 108.000, no entanto, poderia desencadear uma “capitulação” entre esse grupo. Fonte: xStation5 Um movimento acima de US$ 4.400 poderia levar a ETH a testar novamente seu ATH — desta vez perto de US$ 5.000 por token. Fonte: xStation5 A oferta monetária M2 nos balanços dos principais bancos centrais está a aumentar, o que favorece o ouro e, com algum atraso, também deve favorecer a BTC. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Entradas em ETFs enfraquecem A situação dos ETFs de Bitcoin aponta para algumas vendas, embora os volumes continuem relativamente pequenos. A atividade geral neste grupo abrandou e, atualmente, não exerce um impacto decisivo nos preços. Por outro lado, um forte aumento nas entradas líquidas poderia ajudar a Bitcoin a subir para novos máximos históricos. Por enquanto, a oferta não está a ser suficientemente «absorvida». Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Observando a Ethereum, vemos cinco dias consecutivos de saída líquida. Isso não deve ser surpreendente, considerando a escala de acumulação de ETF nas últimas semanas. Só o ETF da BlackRock vendeu mais de US$ 300 milhões em ETH. Ainda assim, isso não é um indicador confiável de preço — por volta de 20 de agosto, observamos uma situação semelhante, seguida por um aumento nas entradas líquidas nas sessões subsequentes. Tudo isso sugere que a fase atual de arrefecimento é natural e não sinaliza uma retirada estratégica de capital das criptomoedas. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P. Eryk Szmyd Analista de Mercados Financeiros da XTB

