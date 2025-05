Bitcoin testa os 100.000 USD após o segundo estado dos EUA — Arizona — criar um fundo de reserva 📄🖋️

A corrida pelas Reservas Estratégicas de Bitcoin começou, e outro estado dos EUA — o Arizona — entra no jogo. Na sequência desta notícia, o Bitcoin valorizou 2,80% no dia, para 99.800 USD, testando o nível psicológico de 100.000 USD. Ainda ontem, informámos que New Hampshire se tornou o primeiro estado a aprovar legislação que permite que parte do seu orçamento anual seja alocado ao Bitcoin. O entusiasmo dos investidores está em alta, pois a corrida ainda não terminou — o Texas pode ser o próximo da fila. Novo fundo de reserva de Bitcoin do Arizona — detalhes importantes Em 7 de maio de 2025, a governadora Katie Hobbs assinou o projeto de lei 2749, tornando o Arizona o segundo estado (depois de New Hampshire) a estabelecer uma estrutura legal para um fundo de reserva de Bitcoin e ativos digitais gerido pelo estado. O HB 2749 é mais restrito do que o modelo de “reserva estratégica” de 5% de New Hampshire: não utiliza dinheiro dos contribuintes nem fundos de pensões. Em vez disso, utiliza o valor do programa estadual de propriedade não reclamada já existente. Comece a investir hoje ou teste gratuitamente uma conta demo Abrir Conta Abrir Conta Demo Download mobile app Download mobile app Como funciona a reserva do Arizona sob o HB 2749 A nova lei atualiza o código de propriedade não reclamada do Arizona, reconhecendo os ativos digitais como “abandonados” se não houver atividade do proprietário por três anos. Isto segue o mesmo mecanismo que tem sido utilizado na lei de escheat dos EUA há décadas em relação a depósitos bancários ou ações. As empresas que detêm ativos de clientes devem entregá-los após um período de inatividade; o estado simplesmente intervém como custodiante. A alteração legal no Arizona permite que esses ativos permaneçam na sua forma original — ativos digitais — em vez de serem imediatamente liquidados. Além disso, agora é permitido que o staking gere rendimentos adicionais. Após mais três anos de inatividade do proprietário, todas as recompensas de staking, airdrops e ganhos de juros são transferidos para um fundo separado — o Fundo de Reserva de Bitcoin e Ativos Digitais, gerido pelo Tesoureiro do Estado. O tesoureiro (ou um custodiante agindo em seu nome) pode ativamente apostar ativos de prova de participação para aumentar a reserva, mas deve armazená-los com um custodiante regulamentado pelos EUA e pode vendê-los abaixo dos preços atuais de mercado. O projeto de lei foi elaborado para ser neutro em termos orçamentais — não é utilizado dinheiro dos contribuintes ou das pensões; utiliza apenas valor inativo. Tamanho estimado da reserva O Departamento do Tesouro detém atualmente US$ 2,44 mil milhões em ativos esquecidos de contas bancárias, cheques e cofres. Não há estimativas exatas da ação representada pelos ativos digitais. Assim, é difícil determinar o tamanho potencial da reserva, mas pode-se presumir que seja da ordem de milhões. Supondo que 1% desse montante esteja em ativos digitais (~$24,4 milhões) e uma APR de 5%, o fundo poderia render cerca de $1,2 milhões por ano. Assim que a reserva crescer em valor, o gabinete do Arizona poderá instruir o tesoureiro a transferir até 10% das suas participações (excluindo Bitcoin) para o Fundo Geral. A Bitcoin em si é designada como um ativo estratégico de longo prazo. Esta estrutura permite ao Arizona experimentar finanças baseadas em ativos digitais, protegendo ao mesmo tempo o orçamento operacional. Outros projetos de lei relacionados com reservas no Arizona para 2025 SB 1025 (vetada em 2 de maio ) – teria permitido ao tesoureiro e aos fundos de pensão investir até 10% das carteiras em Bitcoin e grandes ativos digitais. O governador Hobbs considerou o risco “não comprovado” e recusou-se a assinar.

HB 2324 (rejeitada, mas pode ser reconsiderada) – teria direcionado as criptomoedas confiscadas em processos criminais para um fundo de reserva separado. Foi rejeitada na votação final em 7 de maio, mas os patrocinadores entraram com um pedido de reconsideração. Por que é importante este projeto de lei? Modelo fiscalmente neutro: O Arizona demonstra como valorizar a exposição ao Bitcoin sem utilizar fundos operacionais ou de pensões.

A HB 2749 altera o código estadual de propriedade não reclamada para reconhecer as criptomoedas como uma classe de ativos distinta — a primeira alteração deste tipo nos EUA. Um catalisador para outros estados: New Hampshire e o Arizona oferecem agora dois modelos claramente diferentes — investimento direto versus utilização de ativos dormentes — que podem servir de modelo para outras legislaturas. O Texas será o próximo? O Texas é agora o claro favorito para se juntar a New Hampshire e ao Arizona na criação de uma reserva estadual de Bitcoin: o Projeto de Lei 21 (SB 21) já foi aprovado por unanimidade no Senado do Texas (31-0), aprovado pela comissão da Câmara em 9 de maio e aguarda votação final. Se aprovado, o projeto de lei seguirá para o governador Greg Abbott, favorável às criptomoedas. Uma versão paralela da Câmara (HB 1598) também permanece ativa. Em comparação, a Flórida retirou recentemente as suas próprias propostas e a Lei Estratégica de Reserva de Bitcoin de Oklahoma foi rejeitada numa votação no Senado, deixando o Texas como o candidato mais provável a aprovar uma reserva. Bitcoin (intervalo D1) O Bitcoin está agora a testar a resistência no nível psicológico de 100.000 USD, valorizando 2,85% no intervalo diário. Os ganhos são claramente impulsionados pela adoção progressiva nos EUA, mas esse é apenas um dos catalisadores no atual ambiente macroeconómico. A melhora no sentimento dos mercados accionista, o crescimento da oferta monetária M2 e os anúncios EUA sobre o progresso das negociações comerciais estão a desempenhar um papel importante nestas valorizações Fonte: xStation 5

