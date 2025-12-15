Bitcoin volta a recuar abaixo dos 90 mil dólares🚩

A semana passada, apesar dos sinais dovish da Reserva Federal, que iniciou a flexibilização quantitativa técnica (QE) e reduziu as taxas de juro, revelou-se dececionante tanto para o Nasdaq 100 como para o Bitcoin. O maior índice de acções tecnológicas dos EUA caiu mais de 2% nas últimas cinco sessões, enquanto a Bitcoin desceu de mais de 94,5 mil dólares após a decisão da Reserva Federal para cerca de 87 mil dólares durante o fim de semana. Na manhã de segunda-feira, o preço da maior criptomoeda está a oscilar perto dos 89,5 mil dólares. Os volumes de transações de Bitcoin spot têm vindo a diminuir. Ao mesmo tempo, a atividade nos mercados de derivados está a enfraquecer, incluindo os futuros e, em particular, as opções (open interest). As altcoins continuam incapazes de recuperar do crash de 10 de outubro, enquanto os volumes de negociação em projectos mais pequenos apontam para condições de mercado em baixa. A Bitcoin ainda está a ser negociada cerca de 30% abaixo do seu pico de outubro, perto dos 126 mil dólares, e continua a lutar para recuperar a dinâmica ascendente.

Os dados na cadeia sugerem um elevado risco de queda. É provável que um movimento de preços mais forte se siga a várias semanas de volatilidade historicamente baixa, reflectindo uma consolidação prolongada em torno do nível de USD 90k. O indicador IFP (Inter-Exchange Flow Pulse), que mede a atividade Bitcoin em cadeia entre as bolsas, tem vindo a diminuir de forma consistente - um padrão que também precedeu os mercados em baixa em 2018 e 2022. Ao mesmo tempo, os influxos de Bitcoin para Binance estão em seus níveis mais baixos desde 2018, sugerindo uma ampla relutância entre os investidores em vender BTC nos níveis de preços atuais. Gráfico Bitcoin e Ethereum (H1) xStation 5 xStation CryptoQuant Entrada de capital através de ETF Sem uma clara melhoria do sentimento do mercado acionista e uma recuperação significativa da atividade de negociação nos mercados de criptomoedas, os riscos de queda permanecem elevados, apesar dos sólidos fundamentos para o próximo ano. Estes incluem uma forte temporada de ganhos nos EUA, a perspetiva de cortes nas taxas de juro em 2026 e uma mudança potencialmente ampla e dovish na política da Reserva Federal. Recentemente, os fundos ETF registaram apenas entradas modestas durante os aumentos de preços, ao mesmo tempo que registaram saídas acentuadas durante as quedas do mercado. XTB, Bloomberg XTB, Bloomberg Apesar das tentativas de reavivar a atividade, o sentimento geral nos fundos ETF aponta para a cautela e para uma redução significativa do interesse nos investimentos em Bitcoin e Ethereum. Isto assemelha-se a um estado de “fadiga” do mercado e de esgotamento da procura após anos de fortes ganhos. Do lado positivo, os fundos ETF centrados na Bitcoin, Ethereum e mesmo Solana (SOL) registaram entradas líquidas positivas na semana passada. XTB, Bloomberg XTB, Bloomberg

