Bitcoin continua a recuperar ao longo de 2026 📈Será que os EUA vão confiscar 600.000 BTC da Venezuela?

A Bitcoin está a subir hoje para quase 93.000 dólares, ou seja, o nível mais alto desde a primeira quinzena de dezembro de 2025, no meio de um sentimento positivo no mercado bolsista dos EUA, onde os futuros Nasdaq 100 e S&P 500 (US100 e US500) estão a valorizar antes da abertura. A Bitcoin subiu mais de 6% este ano e recuperou depois de cair para um nível recorde de sobrevenda (RSI), visto pela última vez em agosto de 2023. Os dados on-chain apontam para uma acumulação historicamente elevada de BTC pelos chamados endereços de baleias, enquanto o sentimento geral do mercado permanece em grande parte moderado, abrindo o potencial para a continuação da tendência.

O petróleo reagiu com uma ligeira descida abaixo dos 60 USD por barril, na sequência de uma operação militar dos EUA na Venezuela. Se os Estados Unidos assumirem de facto o controlo das reservas petrolíferas venezuelanas, isso poderá representar uma pressão significativa sobre a inflação global e, consequentemente, apoiar os activos de risco, incluindo o Bitcoin.

No entanto, é difícil esperar que este efeito seja imediato; estamos antes a falar de um horizonte de vários anos. O sector petrolífero da Venezuela necessita de dezenas de milhares de milhões de dólares de investimento para voltar a ter uma capacidade de processamento comparável aos níveis historicamente recordes de há anos atrás. Também não é claro se os Estados Unidos conseguirão atingir os seus objectivos na Venezuela sem uma intervenção militar terrestre, e um tal cenário iria mais provavelmente apoiar os preços do petróleo do que pesar sobre eles.

Os dados da CoinShares indicam que os fluxos globais de entrada em criptomoedas em 2025 ascenderam a 47,2 mil milhões de dólares, em comparação com 48,7 mil milhões de dólares em 2024. Durante a última sessão da semana anterior, na sexta-feira, os ETFs BTC e ETH registaram entradas de 464 milhões de dólares e 124 milhões de dólares, respetivamente.

Esta semana, o Bitcoin permanecerá principalmente sensível aos dados do mercado de trabalho dos EUA (NFP na sexta-feira), mas o mercado está cada vez mais convencido de que a influência de Trump no Fed será decididamente dovish, independentemente dos dados macro. Consequentemente, leituras económicas sólidas não têm necessariamente de refrear o apetite do futuro presidente da Reserva Federal por cortes nas taxas de juro.

Bitcoins da Venezuela - o que se segue?

De acordo com um estudo realizado pelos analistas Clara Preve e Bradley Hope, a Venezuela detém atualmente BTC e stablecoins no valor de 56 mil milhões a 67 mil milhões de dólares; os meios de comunicação social têm divulgado um potencial de 600 000 BTC. Diz-se que o país começou a comprar BTC e criptomoedas em 2017, quando a Venezuela estava a vender ouro extraído no chamado Arco Mineiro do Orinoco e a converter as receitas em dólares americanos. As estimativas sugerem que o ouro no valor de 2 mil milhões de USD poderia ter sido trocado por Bitcoin, cujo preço rondava os 5 000 USD na altura, o que implicaria que o país detém atualmente cerca de 400 000 BTC no valor aproximado de 37 mil milhões de USD. A Venezuela pode também ter-se desfeito do Tether (USDT) recebido como pagamento pelo petróleo e tê-lo utilizado para comprar Bitcoin, procurando evitar sanções e diversificar o risco, afastando-se de uma moeda estável ligada ao dólar.

Se os EUA apreendessem a carteira da Venezuela, estas Bitcoins seriam muito provavelmente transferidas para a chamada reserva estratégica dos EUA e não seriam vendidas, em conformidade com a promessa da administração Trump de “não vender quaisquer Bitcoins apreendidas”. Se os Estados Unidos se apoderassem efetivamente das reservas da Venezuela - cerca de 3% do total da oferta mundial de BTC (21 milhões) - esta oferta poderia desaparecer do mercado, apoiando os preços a longo prazo. Por outro lado, existe a possibilidade de a Venezuela usar o BTC que ainda detém, convertendo-o em fundos para potencialmente comprar armamento ou cobrir outras despesas se uma operação terrestre devastadora dos EUA tivesse lugar no país.

Fonte: CoinPedia

Gráfico da Bitcoin e Ethereum (H1, D1)

Tanto a Bitcoin como a Ethereum estão a ser negociadas dentro de um canal de preços ascendente, e no período horário podemos ver uma formação de pires potencialmente em alta a emergir. Para o Bitcoin, o apoio chave está atualmente em torno de USD 91,8k, onde vemos o limite inferior do canal de preços e a EMA50.

Fonte: xStation5

No período horário, o Bitcoin atingiu um nível de resistência chave na forma da média móvel exponencial EMA50 (linha laranja).

Fonte: xStation5

Semelhante ao Bitcoin, o Ethereum também está a subir hoje para níveis não vistos desde meados de dezembro. O suporte chave de curto prazo é indicado pela EMA50 no período horário (cerca de USD 3.100), enquanto o limite inferior do canal está em torno de USD 3.050, onde também vemos a EMA200 (linha vermelha).

Fonte: xStation5

No período diário, o preço do Ethereum atingiu a média móvel exponencial de 50 sessões EMA50 (linha laranja) e, tal como o BTC, está a lutar para a ultrapassar.

Fonte: xStation5

Entrada de capital por via dos ETFs tem estado a aumentar

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research

Fonte: Bloomberg Finance L.P., XTB Research