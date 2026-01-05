Golpe na Venezuela impulsiona a Europa

Mercados reagem com calma aos eventos na Venezuela enquanto bolsas europeias sobem

As reações iniciais do mercado após os eventos do fim de semana na Venezuela podem ser consideradas surpreendentes. No início do dia, o petróleo bruto perdeu valor, mas muito pouco, e depois recuperou terreno em relação aos preços de fecho de sexta-feira, o que pode significar que o mercado realmente vê uma maior probabilidade de aumento da atividade nos campos petrolíferos venezuelanos e, consequentemente, um aumento na oferta global da mercadoria, mas a muito longo prazo.

É importante lembrar que a Venezuela possui principalmente petróleo bruto pesado, quase betuminoso, que é completamente diferente do extraído na Arábia Saudita, por exemplo. É caro de extrair e requer tecnologia de refinação avançada para ser transportado por oleodutos até o mercado. As ligeiras quedas indicam que o mercado vê uma oportunidade para um desenvolvimento lento e de longo prazo dessa indústria na Venezuela com a ajuda do capital americano, mas ainda levará muito tempo para que isso realmente aconteça.

No mercado de ações, no entanto, o sentimento é muito bom, com as bolsas europeias a ganharem em média 0,65% (Euro Stoxx 50). Os setores de mineração e tecnologia estão a ter um desempenho particularmente bom, enquanto observamos fraqueza no mercado de combustíveis, onde os preços das ações das principais empresas estão predominantemente em queda. Aguardamos a reação dos mercados dos EUA às 15h30.

O DAX alemão (no mercado à vista) está atualmente a ganhar quase 0,65%, enquanto o CAC40 francês está a subir 0,12% e o FTSE100 britânico está a subir 0,24%. O mercado de ações alemão é impulsionado principalmente pelo aumento do valor das ações da Rheinmetall (RHM.DE).

Cotações atuais para contratos importantes. Fonte: xStation5

Volatilidade atual observada no mercado europeu em geral. Fonte: xStation5

DE40 (D1)

Fonte: xStation5

No início da semana, o DAX está a ganhar dinamicamente e a ultrapassar o limite superior principal da ampla zona de consolidação que limitou o DE40 em 2025. Se a sessão de hoje fechar o corpo superior da vela intradiária acima desta zona, isso poderá significar que a barreira anterior foi quebrada e que o DE40 está a abrir caminho para novos ganhos em direção ao ATH. No entanto, um recuo abaixo desta estrutura pode assemelhar-se ao comportamento anterior do contrato de 2025, quando recuos mais fortes começaram a partir destes níveis. Tecnicamente, porém, olhando para as EMA's de 50 e 100 dias, que permanecem abaixo das cotações do DE40, a tendência de alta de longo prazo permanece inabalável.

Notícias de empresas

A ASML (ASML.NL) está a registar um forte crescimento hoje, com as ações da empresa a subirem até 4,5%, atingindo um recorde histórico, após os analistas da Bernstein elevarem a sua recomendação de «desempenho de mercado» para «desempenho superior», apontando para o potencial de crescimento subestimado no segmento de memória DRAM. A Bernstein acredita que, embora muitos investidores associem o crescimento da ASML principalmente aos fabricantes de chips lógicos (CPU, GPU), o próximo ciclo de investimento em DRAM e HBM (High Bandwidth Memory) poderá tornar-se um forte motor de crescimento para a empresa em 2026-2027, que os analistas descrevem como «anos importantes para a tecnologia EUV». A Bernstein elevou o preço-alvo da ASML de 800 para 1300 euros. A empresa publicará os seus resultados trimestrais a 28 de janeiro, antes da abertura do mercado.

Tal como na Ásia, as empresas europeias de defesa também estão a ganhar valor após os ataques dos EUA à Venezuela e a captura do presidente Nicolás Maduro. Os aumentos dos preços das ações no setor da defesa são uma reação típica do mercado em momentos de tensões geopolíticas intensificadas, e a situação na América do Sul está atualmente a funcionar como um forte estímulo à procura para as empresas ligadas à indústria militar.

Fonte: xStation5

A Airbus (AIR.DE) superou a sua meta de entregas para 2025, entregando 793 aeronaves contra uma previsão revista de cerca de 790, de acordo com fontes da Bloomberg. Este resultado foi alcançado graças a uma intensificação das entregas nos últimos dias do ano, embora os dados sejam preliminares e possam estar sujeitos a pequenos ajustes. Em dezembro, a Airbus reduziu o seu plano de entregas anterior de aproximadamente 820 aeronaves após problemas com o modelo A320, incluindo a necessidade de atualizações extensas de software e inspeções adicionais da fuselagem, que não atendia aos padrões técnicos. O fabricante publicará os dados sobre o número final de entregas e encomendas em 12 de janeiro, após o encerramento dos mercados de ações. As ações da empresa subiram 2,2% hoje.