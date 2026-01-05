Resumo do dia: Ações sobem mesmo com as tensões geopolíticas a aumentar(05.01.2026)

Os índices de Wall Street iniciaram a semana com fortes ganhos, uma vez que o otimismo nos setores relacionados à inteligência artificial superou as preocupações com os riscos geopolíticos após o ataque dos EUA à Venezuela. O US30 lidera os ganhos (cerca de +1,6%), seguido pelo US2000 (+1,55%), US100 (+1%) e US500 (+0,75%).

O avanço de hoje no DJIA é impulsionado principalmente por uma recuperação das ações bancárias antes dos resultados da próxima semana (JPM.US +3,3%, GS.US +4,4%). O setor petrolífero também está entre os que apresentam melhor desempenho, liderado pela Chevron (CVX.US +5,6%).

Nicolás Maduro compareceu a um tribunal de Manhattan, onde rejeitou acusações que incluíam narcoterrorismo, tráfico de cocaína e posse de metralhadora. Numa sessão especial das Nações Unidas, países como a China condenaram as ações dos EUA, acusando Washington de violar a soberania, a segurança e os direitos da Venezuela e criticando a sua postura de «polícia mundial».

O PMI de manufatura ISM dos EUA caiu inesperadamente para 47,9 em dezembro , ante 48,2 em novembro (previsão: 48,3). A produção aumentou, enquanto o emprego, os novos pedidos e as importações continuaram a se contrair. Computadores e eletrônicos foram o único setor em expansão.

Os mercados europeus ampliaram com confiança os ganhos da semana passada, com o Stoxx 600 ultrapassando o nível simbólico de 600 pontos pela primeira vez. Os ganhos mais fortes foram observados na Holanda (NED25 +1,35%) e na Alemanha (DE40 +1,1%). O UK100 subiu 0,17%, a Suíça (SUI20) negociou estável devido à fraqueza em setores defensivos, como o farmacêutico, enquanto a França (FRA40 -0,1%) e a Polónia (W20: -0,8%) registraram quedas.

O índice do dólar americano caiu 0,13%, apesar dos ganhos iniciais, sinalizando um impacto desigual das tensões entre a Venezuela e os EUA sobre a procura por refúgios seguros. A libra esterlina lidera os ganhos cambiais (GBPUSD +0,6%, EURGBP -0,45%), com os dólares australiano e neozelandês também fortes (AUDUSD +0,4%, NZDUSD +0,5%). O EURUSD está estável perto de 1,172.

Os metais preciosos retomaram a sua recuperação, apesar da falta de um retorno claro da aversão ao risco. A platina lidera os ganhos (+6,5%), o ouro sobe 2,6% para 4.443 dólares por onça e a prata avança 5,5% para 76,62 dólares por onça.

A platina lidera os ganhos (+6,5%), e a prata avança 5,5% para 76,62 dólares por onça. O petróleo recuperou de uma baixa de duas semanas e passou para território positivo (Brent +1,75%, WTI +1,9%). O gás natural caiu 4,1% devido às novas previsões de tempo mais quente para janeiro e ao aumento da oferta.

As criptomoedas também estão a ser negociadas em alta. O Bitcoin ganha 3,15%, para USD 94.131, enquanto o Ethereum sobe 2,1%, para USD 3.205.

