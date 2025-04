BlackRock com um novo recorde de AUM, embora os resultados sejam dececionantes 📊

A BlackRock (BLK.US) divulgou os seus resultados do primeiro trimestre de 2025, que ficaram ligeiramente abaixo das expectativas. Estes resultados ainda não incluem o pânico do mercado que surgiu após o “Dia da Libertação” de Trump, mas já refletem o aumento da incerteza dos investidores, o que resultou em entradas líquidas inferiores às previstas. No entanto, o fundo estabeleceu outro recorde de ativos sob gestão, atingindo 11,58 biliões de dólares no final do primeiro trimestre de 2025, um aumento de 11% em relação ao ano anterior.

A negociação pré-mercado indica uma abertura ligeiramente positiva (cerca de 0,7% acima do fecho de ontem), embora tal não se deva tanto a uma receção positiva dos resultados por parte dos investidores, mas sim à fixação antecipada do preço de uma potencial fraqueza decorrente das fortes descidas registadas na última semana.



Fonte: xStation

A BlackRock apresentou resultados abaixo das expectativas em quase todas as principais métricas financeiras. Embora as receitas da empresa tenham sido de 5,28 mil milhões de dólares, o que está próximo dos 5,3 mil milhões de dólares estimados, as suas entradas líquidas ascenderam a 84,17 mil milhões de dólares, quase 12 mil milhões de dólares menos do que a estimativa de consenso. As saídas líquidas institucionais de 37,18 mil milhões de dólares indicam uma ligeira deterioração do sentimento entre os clientes profissionais.

Verifica-se um declínio acentuado das receitas no segmento das comissões de desempenho, embora, tendo em conta os declínios significativos no mercado dos EUA desde o início do ano e um trimestre recorde de baixa, tal não deva constituir uma grande surpresa.

A margem operacional da empresa foi de 32,2%, quase 4 pontos percentuais abaixo da expetativa.

RESULTADOS FINANCEIROS DO 1T25: