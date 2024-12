Boeing cai 4,90% no pré-mercado após acidente com avião Boeing 737-800🔔

As ações da Boeing (BA.US) caíram quase 5,00% no pré-mercado, na sequência da trágica notícia de um acidente envolvendo um Boeing 737-800 durante a aterragem na Coreia do Sul.

Um Boeing 737-800 operado pela companhia aérea sul-coreana Jeju Air despenhou-se quando tentava aterrar no Aeroporto Internacional de Muan na manhã de domingo, provocando a morte de 179 das 181 pessoas a bordo. O acidente, o mais mortífero da aviação sul-coreana, ocorreu depois de o trem de aterragem do avião ter falhado, fazendo-o sair da pista e colidir com um muro de betão. A fuselagem partiu-se e incendiou-se, deixando apenas dois sobreviventes - um passageiro de 22 anos e um membro da tripulação de 25 anos. O voo tinha origem em Banguecoque e transportava 173 passageiros sul-coreanos e dois tailandeses. As autoridades recuperaram os dados de voo e os gravadores de voz da cabina de pilotagem para investigação.

De acordo com as estimativas dos bombeiros, a falha do trem de aterragem poderá ter sido provocada por uma colisão com uma ave. O fogo foi extinto 43 minutos após o acidente, envolvendo 80 bombeiros e helicópteros. Em resposta, o Ministério do Território, das Infra-estruturas e dos Transportes da Coreia do Sul anunciou a realização de inspeções a todos os aviões Boeing 737-800 existentes no país, especialmente porque a Jeju Air opera 39 destes jactos. A Boeing apresentou as suas condolências e prometeu apoio. O Presidente em exercício Choi Sang-mok sublinhou os esforços de salvamento e a segurança das equipas de intervenção durante as operações em curso.

Gráfico (D1)

A Boeing tem-se debatido com dificuldades nos últimos anos. Olhando para o gráfico em comparação com as ações da Airbus, as duas empresas estiveram em tempos estreitamente correlacionadas. No entanto, as suas tendências divergiram significativamente desde a pandemia da COVID-19.

A Boeing enfrenta sérios desafios financeiros devido a contratempos operacionais, preocupações com a segurança e uma prolongada greve dos trabalhadores.

Apesar da escalada das crises, das alegações de segurança e das investigações federais em curso, a Boeing continua a ser vital para a indústria aeronáutica mundial, sendo um dos dois únicos fabricantes de jactos de grande porte, a par da Airbus. Este duopólio continua a manter a empresa numa posição competitiva no mercado.





Fonte: xStation 5