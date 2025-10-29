Boeing desaponta após os resultados: 777X adiado novamente

Principais conclusões A Boeing desaponta novamente, mas não tanto quanto antes

777X atrasado pela sexta vez

Fábricas de caças a jato continuam em greve

Recuperação moderada observada nas finanças da empresa

A Boeing é uma das maiores empresas aeroespaciais e de defesa do mundo. A empresa projeta e fabrica aeronaves civis e militares, além de fornecer serviços e suporte técnico a operadores em todo o mundo. O último relatório desapontou os investidores, mas sem sinais de um colapso no sentimento. A melhoria nos resultados é pior do que o esperado, mas não indica uma perda de capacidade operacional. O ritmo continua irregular, mas os fundamentos de produção e a carteira de encomendas fornecem motivos para um otimismo cauteloso e moderado. A maior atenção, e negativa, foi atraída por uma perda de US$ 4,9 mil milhõess relacionada ao atraso do programa da aeronave 777X. Esta é a sexta mudança no cronograma , e o custo total do projeto ultrapassou US$ 11 mil milhões. O CEO da empresa enfatizou que ainda há muito trabalho a ser feito com os órgãos reguladores antes que o projeto receba a aprovação total para voar e entre em produção em série. Esta é uma informação negativa, mas é evidente que a empresa está a aprender com uma série de falhas de grande visibilidade das quais as máquinas da Boeing foram vítimas nos últimos anos. Outro golpe para a já baixa confiança dos investidores é a greve prolongada nas fábricas de caças a jato no Missouri e em Illinois. Essas fábricas são responsáveis, entre outras coisas, pela produção e manutenção das plataformas F-15 e F/A 18. Isso é particularmente preocupante, considerando que as atividades de defesa representam cerca de um terço das receitas da empresa, e seu papel estratégico para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos é uma razão significativa pela qual a empresa permanece no mercado, apesar de anos de decisões erradas e controvérsias sérias. No entanto, nem todas as notícias são negativas. A empresa estabilizou a produção da família 737 e está a caminhar para atingir a meta de produzir 47-52 aviões por mês.

A carteira de encomendas também está claramente a crescer. Agora inclui um total de 5.900, com 821 adicionadas apenas este ano.

A rentabilidade também melhorou. O segmento de aeronaves comerciais aumentou as margens em 49% em relação ao ano anterior.

Entretanto, o segmento de defesa aumentou as receitas em 25%, alcançando um lucro de 114 milhões de dólares. A empresa continua a enfrentar dificuldades em questões de engenharia, financeiras, jurídicas, de pessoal e estratégicas. Apesar disso, a tendência dos resultados, que ainda são decepcionantes, indica uma lenta melhoria na situação da empresa. BA.US (D1) Fonte: xStation5

