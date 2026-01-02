Três mercados a acompanhar na próxima semana (02.01.2026)

Estamos a entrar numa semana movimentada nos mercados financeiros. Desta vez, o mercado cambial e de commodities pode revelar-se particularmente interessante. Uma série de divulgações macroeconómicas importantes dos EUA, China e Europa pode definir o tom das negociações — incluindo os números do PMI, a inflação do IPC nas principais economias e os relatórios do mercado de trabalho dos EUA. Neste contexto, nos próximos dias, deve ser dada especial atenção ao TRIGO, à PLATINA e ao EURUSD, onde os fatores geopolíticos e fundamentais continuam a ser os principais impulsionadores. EURUSD Na próxima semana, receberemos uma série de relatórios sobre o mercado de trabalho dos EUA. Dada a recente mudança na narrativa da Reserva Federal — confirmada nas últimas atas do FOMC —, o mercado de trabalho está agora no centro das atenções do Banco. O Comité reconheceu oficialmente que o equilíbrio dos riscos se inclinou para o emprego, apontando para o aumento do desemprego, o abrandamento do crescimento da folha de pagamentos e planos de contratação mais fracos por parte das empresas. Na avaliação do FOMC, a deterioração das condições do mercado de trabalho representa atualmente um risco maior do que a inflação do PCE, que continua moderadamente elevada (2,8% a/a). Por esse motivo, o par EURUSD pode ser particularmente sensível a quaisquer surpresas nos próximos lançamentos — tanto o relatório ADP de quarta-feira quanto os dados NFP de sexta-feira. Trigo O mercado de trigo da CBOT recuou após sinais de progresso nas negociações entre Trump e Zelensky. Como resultado, o prémio geopolítico diminuiu ligeiramente, com o mercado tentando precificar fluxos de exportação potencialmente mais baratos da Ucrânia. No entanto, a trajetória futura do conflito permanece altamente incerta. Do ponto de vista técnico, o TRIGO está a ser negociado perto dos mínimos locais, com o RSI em 32,1 a sinalizar proximidade do território de sobrevenda, enquanto o posicionamento CoT mostra uma postura líquida curta prolongada entre os fundos especulativos e uma mudança gradual dos produtores para posições longas. Neste contexto, as quedas atuais podem refletir uma interpretação excessivamente otimista das negociações políticas. Assim, o mercado do trigo — juntamente com outras commodities agrícolas — pode estar a caminhar para um início interessante em 2026. Platina Os metais preciosos tiveram um final de 2025 excepcionalmente volátil, com a platina na vanguarda desse movimento. Ainda na semana passada, o metal enfrentou uma forte retração após o anúncio de aumentos nas margens na COMEX. No momento, não observamos um posicionamento especulativo extremo; no entanto, novos aumentos nos requisitos de margem podem gradualmente empurrar alguns participantes comerciais para fora do mercado também. As previsões de mercado sugerem que o mercado de platina pode entrar em um estado mais equilibrado em 2026. Ainda assim, após a forte recuperação recente, o mercado provavelmente precisará de algum tempo para estabelecer um novo nível de equilíbrio.

