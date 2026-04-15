BREAKING: Primeira queda nos stocks dos EUA em dois meses, devido principalmente a exportações recorde

Principais conclusões Primeira queda em 8 semanas: os stocks de petróleo bruto diminuíram em 913 000 barris .

os stocks de petróleo bruto diminuíram em . Exportações recorde: as exportações de petróleo dos EUA atingiram os 5,2 milhões de barris por dia .

as exportações de petróleo dos EUA atingiram os . Liberação da SPR: foram liberados 4,1 milhões de barris das reservas estratégicas devido ao conflito no Golfo Pérsico.

Após oito semanas de aumentos ininterruptos, os stocks de petróleo bruto dos EUA registaram finalmente uma descida, apesar de uma libertação mais significativa das reservas da SPR. Embora os mercados financeiros estejam a acompanhar com ansiedade as notícias provenientes do Golfo Pérsico e a esperar por uma paz rápida, os dados mais recentes trazem algum otimismo, apontando para uma forte procura externa e um aumento dinâmico do papel dos EUA como principal exportador desta matéria-prima. Embora a situação geopolítica continue tensa, os investidores procuram, com esperança, sinais de distensão que possam restaurar a estabilidade na região do Estreito de Ormuz. Principais dados do relatório da EIA: Reservas de petróleo bruto: queda de 0,9 milhões de barris (para um nível de 463,8 milhões de barris), o que surpreendeu o mercado, uma vez que se esperava um aumento das reservas.

queda de 0,9 milhões de barris (para um nível de 463,8 milhões de barris), o que surpreendeu o mercado, uma vez que se esperava um aumento das reservas. Reserva Estratégica de Petróleo (SPR): diminuição de 4,1 milhões de barris (para 409,2 milhões) devido à libertação de emergência de reservas pelo Departamento de Energia.

diminuição de 4,1 milhões de barris (para 409,2 milhões) devido à libertação de emergência de reservas pelo Departamento de Energia. Exportações de petróleo dos EUA: aumento massivo de 1,1 milhões de barris por dia, atingindo um nível de 5,2 milhões de barris por dia.

aumento massivo de 1,1 milhões de barris por dia, atingindo um nível de 5,2 milhões de barris por dia. Estoque de gasolina: queda acentuada de 6,3 milhões de barris, significativamente acima da redução prevista de 1,7 milhão. Esta foi a maior queda em pelo menos vários meses.

queda acentuada de 6,3 milhões de barris, significativamente acima da redução prevista de 1,7 milhão. Esta foi a maior queda em pelo menos vários meses. Estoque de destilados: queda de 3,1 milhões de barris, colocando-os cerca de 6% abaixo da média de cinco anos para esta época do ano.

queda de 3,1 milhões de barris, colocando-os cerca de 6% abaixo da média de cinco anos para esta época do ano. Produção doméstica: manteve-se em um nível estável de 13,6 milhões de barris por dia. Após muitas semanas de aumentos, assistimos a uma queda nos stocks comerciais, mesmo apesar da libertação de reservas estratégicas. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. Atualmente, estamos a observar uma redução muito significativa nos stocks da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). Uma situação semelhante ocorreu em 2022. Fonte: Bloomberg Finance LP. Comentário O último relatório da EIA apresenta conclusões interessantes sobre a resiliência do setor energético dos EUA. O facto mais marcante é a queda real nos estoques comerciais, apesar de uma injeção maciça de petróleo proveniente da Reserva Estratégica de Petróleo (SPR). A liberação de mais de 4 milhões de barris das reservas estatais é uma resposta direta ao bloqueio do Estreito de Ormuz, que interrompeu uma parte significativa das exportações globais. O facto de os estoques terem caído apesar desse abastecimento atesta uma demanda interna extremamente forte e uma demanda externa adicional. O principal motor destas mudanças é a expansão das exportações americanas. O resultado de 5,2 milhões de barris por dia é a prova de que os EUA estão a tornar-se um garante da segurança energética durante o conflito no Médio Oriente. Ao mesmo tempo, uma queda nas importações de 1 milhão de barris por dia reforçou ainda mais o equilíbrio interno. No entanto, o tom positivo dos dados é atenuado pelo contexto geopolítico. O mercado está claramente a «apostar na paz». Cada barril que sai dos armazéns dos EUA vale o seu peso em ouro, enquanto as exportações através do Estreito de Ormuz permanecerem suspensas. A procura muito forte de gasolina (aumento para 9,1 milhões de barris por dia) sugere que a economia interna dos EUA continua a funcionar a alta velocidade, o que, combinado com a diminuição das reservas de combustível, pode apoiar os preços a curto prazo. Os investidores mantêm-se cautelosos, no entanto, na esperança de que a diplomacia venha a prevalecer sobre os argumentos de força na região do Golfo Pérsico. Os stocks de petróleo e de todos os produtos estão a diminuir de forma bastante evidente, aproximando-se da média dos últimos cinco anos. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. O petróleo irá recuperar ligeiramente pouco antes do rollover dos contratos de futuros (a renovação será em baixa devido a um forte backwardation). No entanto, é importante referir que o mercado começa a manifestar dúvidas quanto ao rápido início das negociações entre os EUA e o Irão e, além disso, o mercado físico encontra-se extremamente restrito. Fonte: xStation5. ​​​​​​​A diferença entre o preço à vista do Brent e o contrato de junho é de quase 30 dólares por barril. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.



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